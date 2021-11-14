الدبيبة والكبير يتفقان على تسييل مليار دينار لصندوق دعم الزواج

الدبيبة مع الصديق الكبير, 14 نوفمبر 2021. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، تسييل مليار دينار أخرى لصندوق دعم الزواج، خصمًا من الباب الرابع دعمًا للشباب.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الجانبين صباح اليوم الأحد، بمقر المصرف المركزي، وبحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ومستشار محافظ مصرف ليبيا المركزي، حسب بيان أصدره المصرف اليوم الأحد.

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بحث اللقاء سبل إعطاء الأولوية لعدد من المشاريع التنموية المهمة في مجالي الكهرباء والطرق، والتنسيق لوضع الآلية المناسبة لتوريد الأعلاف تقديرًا لظروف المربين.

كما تطرق الاجتماع أيضًا إلى متابعة تنفيذ الميزانية العامة للدولة وفق الأولويات، ومناقشة أوضاع الأسعار وفق الزيارة الميدانية التي أجراها الدبيبة أخيرًا.

الدبيبة مع الصديق الكبير, 14 نوفمبر 2021. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)