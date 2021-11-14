مفوضية الانتخابات: سيف القذافي استكمل أوراق ترشحه لـ«الرئاسة» وتسلم بطاقته الانتخابية

سيف الإسلام القذافي في فرع المفوضية العليا للانتخابات بسبها, 14 نوفمبر 2021. (المفوضية)

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات تقدم سيف الإسلام معمر القذافي، للترشح للانتخابات الرئاسية، بمكتب الإدارة الانتخابية سبها.

وقالت المفوضية في بيان اليوم، إن سيف القذافي، تقدم بمستندات ترشحه لمكتب الإدارة الانتخابية سبها، «مستكملًا جميع المسوغات القانونية بحسب القانون رقم (1) الصادر عن مجلس النواب بشأن انتخاب رئيس الدولة».

- سيف القذافي يتقدم بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية

وأوضحت المفوضية أن سيف القذافي تسلم بطاقته الانتخابية من المركز الانتخابي المسجل به، وهو الجمهورية، ورقم المركز 21021 بمدينة سبها.

وفي وقت سابق أكد مدير إدارة التواصل والتوعية بالمفوضية العليا للانتخابات خالد المناعي، لـ«بوابة الوسط» أن سيف الإسلام القذافي تقدم إلى فرع المفوضية بسبها، بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية، المقرر عقدها في 24 ديسمبر المقبل.

سيف الإسلام القذافي في فرع المفوضية العليا للانتخابات بسبها, 14 نوفمبر 2021. (المفوضية)

سيف الإسلام القذافي في فرع المفوضية العليا للانتخابات بسبها, 14 نوفمبر 2021. (المفوضية)

سيف الإسلام القذافي في فرع المفوضية العليا للانتخابات بسبها, 14 نوفمبر 2021. (المفوضية)