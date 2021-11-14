سيف القذافي يتقدم بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية

سيف الإسلام القذافي في فرع المفوضية العليا للانتخابات بسبها, 14 نوفمبر 2021. (المفوضية)

أكد مدير إدارة التواصل والتوعية بالمفوضية العليا للانتخابات خالد المناعي، تقدم سيف الإسلام القذافي بأوراق ترشحه في الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر المقبل.

وقال المناعي، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن سيف القذافي تقدم بأوراق ترشحه في فرع المفوضية بسبها.

سيف الإسلام القذافي في فرع المفوضية العليا للانتخابات بسبها, 14 نوفمبر 2021. (المفوضية)