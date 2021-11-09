المفوضية العليا للانتخابات تنشر شروط الترشح على منصب رئيس الدولة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 09 نوفمبر 2021, 06:06 مساء
شعار المفوضية العليا للانتخابات، (أرشيفية: الإنترنت)

نشرت المفوضية العليا للانتخابات شروط الترشُّح على منصب رئيس الدولة، في الانتخابات المقرر انعقادها في 24 ديسمبر المقبل، على منصاتها الإعلامية بشبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

ونصت الشروط على أن يكون المترشح مسلمًا من أبوين ليبيين مسلمين، ويقدم إقرارًا بعدم حمله جنسية أي دولة أخرى عند ترشحه، ما لم يؤذن له وعدم حمل أي من والديه أو زوجته جنسية دولة أخرى.

كما شملت شروط الترشُّح ألا تقل سن المترشح عن 35 عامًا ويكون حاصلًا على مؤهل جامعي على الأقل أو ما يعادله، ومتمتعًا بكافة حقوقه المدنية.

ويقدم المترشح إقرارًا بعدم حصوله على حكم نهائي في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وأن يرفق الإقرار بشهادة الحالة الجنائية، كذلك ألا يكون صدر في حقه قرار بالعزل التأديبي.

ونصت الشروط على أن يقدم المترشح إقرارًا بممتلكاته الثابتة والمنقولة له ولزوجته وأولاده القصُّر داخل البلد وخارجها، وألا يكون موظفًا بالمفوضية العليا للانتخابات أو لجانها الانتخابية، أو عضوًا بإحدى لجان الاقتراع.

ويُشترط أن يُزكَّى من عدد لا يقل عن 5 آلاف ناخب مسجلين بقاعدة بيانات تسجيل الناخبين، ويودع في حساب المفوضية 10 آلاف دينار ليبي أو تقديم صك مصدق باسم المفوضية.

وعلى المترشح أن يقدم من جهة عمله ما يفيد بتوقفه عن ممارسة وظيفته بشكل نهائي قبل تاريخ 24 ديسمبر 2021، بثلاثة أشهر، ويكون لائقًا صحيًا ويقدم التقرير الطبي المعتمد من السلطات الصحية في البلاد، ويقوم بتوكيل من يفوضه باستكمال إجراءات الترشح وكل ما يتعلق بإجراءات العملية الانتخابية التي تقرها لوائح وإجراءات المفوضية.

وبحسب ما نشرت المفوضية، تقدم طلبات الترشح لانتخاب رئيس الدولة بالحضور الشخصي مرفقة بالمستندات المطلوبة إلى فروع الإدارة الانتخابية للمفوضية في ثلاث مدن فقط، هي طرابلس وبنغازي وسبها.

وحددت المفوضية مواعيد عمل قبول طلبات الترشح طوال أيام الأسبوع عدا الجمعة، من الساعة العاشرة صباحًا حتى الرابعة عصرًا، وذلك في الفترة من 8 نوفمبر حتى قفل باب الترشح على منصب رئيس الدولة في 22 نوفمبر الجاري.

- ننشر نص كلمة عماد السايح لإعلان فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية

والأحد، أعلن رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، خلال مؤتمر صحفي، فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية بدءًا من أمس الإثنين، مؤكدًا أن قبول الترشح لانتخابات رئيس الدولة سيستمر حتى 22 من نوفمبر الجاري، فيما يستمر قبول طلبات الترشح للانتخابات النيابة حتى 7 ديسمبر المقبل.

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