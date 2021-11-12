مؤتمر باريس يجدد الدعوة إلى إنشاء هيئة المصالحة الوطنية والالتزام بتحقيقها على نحو جدي

دعا البيان الختامي الصادر عن مؤتمر باريس الدولي من أجل ليبيا «إلى إنشاء هيئة المصالحة الوطنية العليا برعاية المجلس الرئاسي الانتقالي» كما دعا «جميع الجهات الفاعلة إلى الالتزام بتحقيق المصالحة الوطنية على نحو جدّي».

وأثنى البيان على التزام المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية «بضمان إنجاح عملية الانتقال السياسي عن طريق إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في 24 ديسمبر 2021 وبتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار عبر خطة العمل الشاملة لسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوى الأجنبية من الأراضي الليبية».

كما جددا التزام المجتمع الدولي «المتواصل بالشراكة مع السلطة التنفيذية الليبية الانتقالية (لمجلس الرئاسي الانتقالي وحكومة الوحدة الوطنية الانتقالية) والسلطات الليبية المعنية الأخرى، بإحلال السلام وإرساء الاستقرار والازدهار في ليبيا من خلال عملية سياسية شاملة يحققها الليبيون ويقودونها دون سواهم بمساندة الأمم المتحدة».