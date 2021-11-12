ألمانيا تسلم مركز طبرق الطبي مختبرا متنقلا لفحص كورونا

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الجمعة 12 نوفمبر 2021, 12:44 صباحا
جانب من زيارة السفير الألماني لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت لمدينة طبرق (الإنترنت)

وفرت ألمانيا، الخميس، مختبرًا متنقلاً لفحص فيروس كورونا لمركز طبرق الطبي، وذلك بحضور ممثلين عن منظمة الصحة العالمية مكتب ليبيا.

جاء ذلك خلال زيارة السفير الألماني لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت لمدينة طبرق، حيث التقى فرج بوالخطابية رئيس المجلس التسييري وأعضاء المجلس ووكيل ديوان البلدية ومدير مركز طبرق الطبي.

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وذكر المكتب الإعلامي للمجلس التسييري طبرق أن السفير الألماني أكد استمرار التعاون لدعم مركز طبرق الطبي بكافة النواقص خلال الفترة المقبلة.

جانب من زيارة السفير الألماني لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت لمدينة طبرق (الإنترنت)
جانب من زيارة السفير الألماني لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت لمدينة طبرق (الإنترنت)
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