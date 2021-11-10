مباحثات ثنائية بين ليبيا وقطر في مجال الطيران المدني

جانب من المباحثات الثنائية بين ليبيا وقطر في مجال الطيران المدني (مصلحة الطيران المدني الليبية)

استعرض وفد ليبي تفعيل الاتفاقات الموقعة مع قطر في مجال الطيران المدني والنقل الجوي، وذلك خلال زيارة إلى الدوحة، برئاسة وزير المواصلات وبرفقته رئيس مصلحة الطيران المدني ورئيس مصلحة المطارات.

وعقد الوفد سلسلة من الاجتماعات مع عدة مؤسسات من بينها وزارة المواصلات القطرية والهيئة العامة للطيران المدني القطري وأكاديمية قطر لعلوم الطيران وجهاز قطر للاستثمار، وفق بيان نشرته مصلحة الطيران المدني على «فيسبوك».

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استئناف الرحلات الجوية

وناقشت الاجتماعات استئناف الرحلات الجوية بين البلدين والاستفادة من خبرة الجانب القطري في مجال الطيران، بما في ذلك المساندة الفنية لرفع الحظر الجوي الأوروبي والتدقيق على إجراءات سلامة الطيران والمطارات.

برامج تدريبية واستثمارات قطرية

كما تطرقت المباحثات إلى تنفيذ برامج تدريبية متخصصة بهدف تأهيل عناصر ليبية في مجال إدارة عمليات المطار والمراقبة الجوية والأرصاد، بالإضافة إلى مناقشة إمكانية استثمار الجانب القطري في المطارات الليبية.

وفي مطلع أكتوبر الماضي، زار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، الدوحة، رفقة وفد ضم محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ووزراء الخارجية والمالية والدولة لشؤون مجلس الوزراء والدولة لشؤون الاتصال والشؤون السياسية، بالإضافة لرئيس المؤسسة الليبية للاستثمار.

وفي لقاء مع رئيس الوزراء القطري الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، بحث الدبيبة سبل عقد لقاء فني بين الشركة العامة للكهرباء وشركة الكهرباء والمياه القطرية؛ لدراسة إمكانية التعاون بين المؤسستين.

جانب من المباحثات الثنائية بين ليبيا وقطر في مجال الطيران المدني (مصلحة الطيران المدني الليبية)

جانب من المباحثات الثنائية بين ليبيا وقطر في مجال الطيران المدني (مصلحة الطيران المدني الليبية)

جانب من المباحثات الثنائية بين ليبيا وقطر في مجال الطيران المدني (مصلحة الطيران المدني الليبية)

جانب من المباحثات الثنائية بين ليبيا وقطر في مجال الطيران المدني (مصلحة الطيران المدني الليبية)