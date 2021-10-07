الدبيبة يبحث مع أمير قطر التعاون في مجال الاستثمار وإعادة الإعمار

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 07 أكتوبر 2021, 12:09 مساء
لقاء الدبيبة وأمير قطر، 7 أكتوبر 2021، (المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة)

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، العلاقات الثنائية بين ليبيا وقطر، وسُبل تعزيزها وتطويرها في العديد من المجالات والبرامج المشتركة، ومن أهمها التعاون في مجال الاستثمار وإعادة الإعمار، والاستفادة من التجربة القطرية في بناء مدينة رياضية جديدة.

وأكد الجانبان أن أي تعاون استثماري اقتصادي ليبي قطري «سيكون محل تشجيع ومتابعة من البلدين»، حسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وتطرقا إلى آخر التطورات السياسية في ليبيا؛ حيث أكد تميم أن الدور القطري «سيكون إيجابيًا في الملف الليبي، وداعمًا للانتخابات في موعدها متى طلب منها ذلك».

وفي ختام اللقاء، وجَّه الدبيبة دعوته إلى وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن للمشاركة في مؤتمر استقرار ليبيا، المزمع عقده في نهاية شهر أكتوبر الجاري.

ويزور الدبيبة الدوحة، رفقة وفد ضمّ محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير ووزراء الخارجية والمالية والدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة، والدولة لشؤون الاتصال والشؤون السياسية، بالإضافة لرئيس المؤسسة الليبية للاستثمار.

استقبال أمير قطر للدبيبة
جانب من الحاضرين للقاء.
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

والدة مبابي تفجر مفاجأة عن مستقبل نجلها مع «باريس سان جيرمان»
رياضة عالمية
حاكم دبي يرفض مزاعم محكمة بريطانية بشأن تجسسه على هاتف زوجته السابقة عبر ...
دولى
تحليق 150 مقاتلة صينية.. وتايوان تعتبر التوتر مع بكين في أسوأ مستوى منذ 40 عاما
دولى
فحص جديد لحارس منتخب مصر قبل حسم مشاركته أمام ليبيا
رياضة عالمية
كيروش: منتخب ليبيا قوي وسنعمل على استعادة صدارة المجموعة
رياضة عالمية
كليمنتي: سنفعل المستحيل أمام منتخب مصر
رياضة محلية
«هذا المساء» .. دفع دولي لإنجاح الانتخابات رغم العقبات
فيديو
أميركا تكشف عدد قنابلها النووية بعد 4 سنوات من التعتيم
دولى
هل تخطينا «مرحلة الخطر» في مكافحة «كورونا»؟.. منظمة الصحة تجيب
دولى
زوكربيرغ: «فيسبوك» لا يغلّب الربح المالي على السلامة
دولى
الشركة المطورة لبرنامج «بيغاسوس» للتجسس تدعو إلى وضع تنظيمات دولية
دولى
«سلتو» يكشف تفاصيل إصابته وغيابه عن موقعة مصر بتصفيات كأس العالم 2022
رياضة محلية
بليحق: مقترح قانون لدعم المواطن بـ50% من رسوم مبيعات النقد الأجنبي
ليبيا
الكشف عن الشخص الذي تسبب في بقاء كومان مع برشلونة
رياضة عالمية
مبابي يسترجع ذكريات القرد الأليمة ويشرح خلافه مع نيمار في وجود ميسي
رياضة عالمية
«آكي»: اعتقال متهم أثناء عبوره البحر بين مجموعة مهاجرين من ليبيا إلى صقلية
ليبيا
لافروف: يجب سحب جميع القوات الأجنبية من ليبيا على مراحل وبشكل متزامن
ليبيا
216 ألف طفل ضحايا انتهاكات جنسية ارتكبها رجال دين كاثوليك بفرنسا منذ 1950
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تعديلات جديدة لـ«لاندكروزر 2022»