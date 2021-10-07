الدبيبة يبحث مع أمير قطر التعاون في مجال الاستثمار وإعادة الإعمار

لقاء الدبيبة وأمير قطر، 7 أكتوبر 2021، (المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة)

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، العلاقات الثنائية بين ليبيا وقطر، وسُبل تعزيزها وتطويرها في العديد من المجالات والبرامج المشتركة، ومن أهمها التعاون في مجال الاستثمار وإعادة الإعمار، والاستفادة من التجربة القطرية في بناء مدينة رياضية جديدة.

وأكد الجانبان أن أي تعاون استثماري اقتصادي ليبي قطري «سيكون محل تشجيع ومتابعة من البلدين»، حسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وتطرقا إلى آخر التطورات السياسية في ليبيا؛ حيث أكد تميم أن الدور القطري «سيكون إيجابيًا في الملف الليبي، وداعمًا للانتخابات في موعدها متى طلب منها ذلك».

وفي ختام اللقاء، وجَّه الدبيبة دعوته إلى وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن للمشاركة في مؤتمر استقرار ليبيا، المزمع عقده في نهاية شهر أكتوبر الجاري.

ويزور الدبيبة الدوحة، رفقة وفد ضمّ محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير ووزراء الخارجية والمالية والدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة، والدولة لشؤون الاتصال والشؤون السياسية، بالإضافة لرئيس المؤسسة الليبية للاستثمار.

استقبال أمير قطر للدبيبة

جانب من الحاضرين للقاء.