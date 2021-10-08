الدبيبة يبحث التعاون بين ليبيا وقطر في مجال الكهرباء

جانب من لقاء الدبيبة مع رئيس الوزراء القطري, الدوحة, 7 أكتوبر 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، مع رئيس الوزراء القطري الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، سُبل عقد لقاء فني بين الشركة العامة للكهرباء وشركة الكهرباء والمياه القطرية، لدراسة إمكانية التعاون بين المؤسستين.

اللقاء الذي عُقد أمس الخميس في العاصمة القطرية الدوحة، ضم محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس المؤسسة الليبية للاستثمار، ومن الجانب القطري حضر عدد من الوزراء، وفق بيان لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة اليوم.

- الدبيبة يبحث مع أمير قطر التعاون في مجال الاستثمار وإعادة الإعمار

وخُصصت الجلسة للعمل على تطوير العلاقات الاقتصادية، والاستثمارية بين البلدين، ولتفعيل عدد من الاتفاقيات التي توقفت لأسباب مختلفة.

كما ناقش اللقاء، ما تم الاتفاق عليه بين الدبيبة وأمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، وأهمها «تشجيع الاستثمار ودعمه في ليبيا من خلال إنشاء عدد من المشروعات المهمة».

ويزور الدبيبة الدوحة، رفقة وفد ضمّ محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير ووزراء الخارجية والمالية والدولة لشؤون مجلس الوزراء والدولة لشؤون الاتصال والشؤون السياسية، بالإضافة لرئيس المؤسسة الليبية للاستثمار.

وأمس الخميس، بحث الدبيبة مع أمير قطر العلاقات الثنائية بين ليبيا وقطر، وسُبل تعزيزها وتطويرها في العديد من المجالات والبرامج المشتركة، ومن أهمها التعاون في مجال الاستثمار وإعادة الإعمار، والاستفادة من التجربة القطرية في بناء مدينة رياضية جديدة.

وتطرقا إلى آخر التطورات السياسية في ليبيا؛ حيث أكد تميم أن الدور القطري «سيكون إيجابيًا في الملف الليبي، وداعمًا للانتخابات في موعدها متى طلب منها ذلك».

وفي ختام اللقاء، وجَّه الدبيبة دعوته إلى وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن للمشاركة في مؤتمر استقرار ليبيا، المزمع عقده في نهاية شهر أكتوبر الجاري.

جانب من لقاء الدبيبة مع رئيس الوزراء القطري, الدوحة, 7 أكتوبر 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)

جانب من لقاء الدبيبة مع رئيس الوزراء القطري, الدوحة, 7 أكتوبر 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)