نجاح الاختبارات التشغيلية لمنظومة إطفاء الحرائق بالوحدة الثالثة في محطة شمال بنغازي

الاختبارات التشغيلية لمنظومة إطفاء الحرائق بالوحدة الثالثة في محطة شمال بنغازي, (الشركة العامة للكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، إجراء الاختبارات التشغيلية بنجاح على منظومة إطفاء الحرائق باستخدام غاز ثاني أكسيد الكربون (co2) على الوحدة الغازية الثالثة بمحطة شمال بنغازي.

وقالت الشركة في بيان اليوم على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن النظام بات الآن على الوضع الآلي.

- «الكهرباء» تعلن نشرة الأحمال في ليبيا اليوم الجمعة 5 نوفمبر 2021

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت الشركة الانتهاء من أعمال الصيانة الجسيمة لمكونات نظام الإطفاء على الوحدة الثالثة بمحطة شمال بنغازي، من قبل فنيي ومهندسي إدارة السلامة العامة.

الاختبارات التشغيلية لمنظومة إطفاء الحرائق بالوحدة الثالثة في محطة شمال بنغازي, (الشركة العامة للكهرباء)

الاختبارات التشغيلية لمنظومة إطفاء الحرائق بالوحدة الثالثة في محطة شمال بنغازي, (الشركة العامة للكهرباء)