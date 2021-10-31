«الشؤون الاجتماعية» تبحث إنهاء مشكلة تأخر صرف المعاشات الأساسية

وزير الشؤون الاجتماعية تستقبل وزير المالية (صفحة وزارة الشؤون الاجتماعية على فيسبوك)

بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة وفاء الكيلاني، الأحد، إشكالية تأخر صرف المعاشات الأساسية، وذلك خلال لقائين منفصلين.

3 ملفات في اجتماع وزيري المالية والشؤون الاجتماعية

وفي اللقاء الأول مع وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية خالد المبروك، جرى بحث مستجدات صرف المعاشات الأساسية والضمانية والإفراجات المالية وجدول توحيد المرتبات.

- «الشؤون الاجتماعية» وصندوق التضامن يدرسان صرف المعاشات الأساسية بالزيادات

- تأخر صرف المعاشات الأساسية أزمة مستمرة تبحث عن حلول

- لجنة حكومية تناقش مقترحًا لرفع قيمة المعاشات الأساسية

وفي اللقاء الثاني مع رئيس لجنة إدارة صندوق التضامن الاجتماعي مصطفى الجعيبي، بحثت وزير الشؤون الاجتماعية حلحلة إشكاليات تأخر المعاشات الأساسية ومتابعة تقارير آلية صرفها بشكل عاجل خلال الأشهر المقبلة.

تلبية طلبات موظفي صندوق التضامن الاجتماعي

وناقشت الكيلاني مع الجعيبي أيضًا عددًا من المواضيع المتعلقة بالقطاع وآلية تحسين خدماته، وتلبية طلبات المحتجين التابعين للصندوق خلال وقفتهم الاحتجاجية الفترة الماضية.

وأزمة تأخر صرف مستحقات أصحاب المعاشات في أنحاء ليبيا، مستمرة منذ سنوات، بينما بحثت الجهات الحكومية المتعاقبة عن مخرج لها بالتعاون والتنسيق مع الأطراف المعنية، وفي المقدمة منها الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي.