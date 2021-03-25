لجنة حكومية تناقش مقترحًا لرفع قيمة المعاشات الأساسية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 25 مارس 2021, 04:52 مساء
اجتماع اللجنة الحكومية لمناقشة مقترح رفع قيمة المعاشات الأساسية. (وزارة المالية)

عقدت اللجنة المشكلة بقرار من رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم (8) لسنة 2021، اليوم الخميس، اجتماعها الأول والذي خصص «لوضع مقترح رفع قيمة المعاشات الأساسية بما يكفل تحقيق العدالة في منظومة مرتبات القطاع العام»، وفق ما أعلنته وزارة المالية.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن الاجتماع الذي عقد بمقر ديوان وزارة الشؤون الاجتماعية يأتي في إطار سعي حكومة الوحدة الوطنية لتحقيق العدالة في المرتبات.

وترأس الاجتماع وزيرة الشؤون الاجتماعية، وحضره كل من وزير المالية ورئيس لجنة إدارة صندوق التضامن الاجتماعي ومستشار الوزيرة ومستشار الوزارة للجهات التابعة.

اجتماع اللجنة الحكومية لمناقشة مقترح رفع قيمة المعاشات الأساسية. (وزارة المالية)
اجتماع اللجنة الحكومية لمناقشة مقترح رفع قيمة المعاشات الأساسية. (وزارة المالية)
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