«الشؤون الاجتماعية» وصندوق التضامن يدرسان صرف المعاشات الأساسية بالزيادات

من لقاء وزيرة الشؤون الاجتماعية ورئيس صندوق التضامن الاجتماعي، 4 أغسطس 2021. (صفحة الوزارة على فيسبوك)

بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وفاء الكيلاني، مع رئيس هيئة صندوق التضامن الاجتماعي مصطفى الجعيبي، الخطوات المتخذة لصرف المعاشات الأساسية في موعدها وفق المكافأت المقررة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم «1» لسنة 2021، وقرار رئيس مجلس الوزراء القاضي بتخصيص القيمة المالية اللازمة لتغطية هذه المكافات.

وخلال اللقاء، الذي عقد بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس، الأربعاء، ونشرتها الوزارة على صفحتها بموقع «فيسبوك»، السبت، أكد رئيس هيئة صندوق التضامن الاجتماعي أن الهيئة «اتخذت كل الإجراءات اللازمة بشأن تضمين هذه الزيادات لشريحة المستفيدين من المعاشات الأساسية وذلك ضمن رواتب شهري يوليو وأغسطس، التى سيتم صرفها قريبا».

- لجنة حكومية تناقش مقترحًا لرفع قيمة المعاشات الأساسية

وأصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة القرار رقم «8» لسنة 2021، بشأن تشكيل لجنة خاصة لوضع «مقترح رفع قيمة المعاشات الأساسية بما يكفل تحقيق العدالة في منظومة مرتبات القطاع العام»، وعقدت اجتماعها الأول في مارس الماضي.