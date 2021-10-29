الصور وأبوشناف يبحثان تأثير غياب التنسيق بين المؤسسات على الأمن الوطني الليبي

النائب العام الصديق الصور يستقبل مستشار مجلس الأمن الوطني إبراهيم أبوشناف (مكتب النائب العام)

بحث النائب العام الصديق الصور ومستشار مجلس الأمن الوطني إبراهيم أبوشناف، التطورات الراهنة المتصلة بملف الأمن الوطني الليبي، بما في ذلك التهديدات الناشئة عن غياب التنسيق بين أجهزة الدولة المعنية بأمن الوطن.

وأفاد بيان لمكتب النائب العام، عبر صفحته على «فيسبوك»، بأن الاجتماع الذي عُقد الأربعاء تناول تأثير ممارسة «أجهزة الدولة أعمالها بطريقة مـشتتة، وهو ما أدى في الغالب إلى ثغـرات في تنفيذ المخططات العملية وتدني فاعلية تلبية احتياجات الطوارئ».

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كما شهد الاجتماع مناقشة «أهمية دور مجلس الأمن الوطني في تعزيز قدرات الدولة في مواجهة مصادر تهديد الأمن الوطني وترسيخ العمل المشترك بين الأجهزة والمؤسسات، من خلال وضع إستراتيجية الدولة المتعلقة بالأمن الداخلي والخارجي، ومجالات الدفاع والسياسة الخارجية».

من جهته، أكد النائب العام أن «نتائج أعمال سلك النيابة العامة تتصل بالأمن الوطني، لما تشتمل عليه تلك البيانات من معلومات تتصل بأمن الدولة من جهتي الداخل والخارج، وهي مستعدة لتعزيز عمل مجلس الأمن الوطني لأجل تحقيق غرض إنشائه».