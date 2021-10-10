4 ملفات على طاولة الدبيبة والنائب العام

لقاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، صباح الأحد، مع النائب العام المستشار الصديق الصور في مكتب النائب العام بالعاصمة طرابلس. (تويتر)

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، صباح اليوم، مع النائب العام المستشار الصديق الصور عددا من القضايا التي تتطلب التنسيق المشترك للمتابعة الإدارية والفنية من قبل الأجهزة التنفيذية.

ووفق حساب الحكومة، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» جرى خلال اللقاء الذي عقد بمكتب النائب العام الأحد، بحث موضوعات «الأدوية والأغذية منتهية الصلاحية، والخطوات الواجب اتخاذها من قبل الحكومة بشأنها»، كذلك «التعديات على الأراضي الزراعية المملوكة للدولة، وقطع أشجار الغابات، وسوء إستغلالها، وضرورة التنسيق بين وزارتي الزراعة والداخلية ومكتب النائب العام».

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وناقش الدبيبة والصور «ملف الهجرة غير الشرعية، وضرورة القيام بعدة إجراءات من قبل وزارة الداخلية وجهاز الهجرة غير الشرعية، وبالتنسيق مع أعضاء النيابة العامة المكلفين بمتابعة الملف».

كما جري «التطرق إلى الإجراءات المتخذة من قبل مجلس الوزراء بشأن المواطنين الحاصلين على الأرقام الإدارية، وأبناء الليبيات من الجنسيات المختلفة، وتم التأكيد على اتخاذ الإجراءات المناسبة وفق قانون الجنسية».

لقاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، صباح الأحد، مع النائب العام المستشار الصديق الصور في مكتب النائب العام بالعاصمة طرابلس. (تويتر)

لقاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، صباح الأحد، مع النائب العام المستشار الصديق الصور في مكتب النائب العام بالعاصمة طرابلس. (تويتر)

لقاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، صباح الأحد، مع النائب العام المستشار الصديق الصور في مكتب النائب العام بالعاصمة طرابلس. (تويتر)