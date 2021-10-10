4 ملفات على طاولة الدبيبة والنائب العام

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 10 أكتوبر 2021, 03:29 مساء
لقاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، صباح الأحد، مع النائب العام المستشار الصديق الصور في مكتب النائب العام بالعاصمة طرابلس. (تويتر)

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، صباح اليوم، مع النائب العام المستشار الصديق الصور عددا من القضايا التي تتطلب التنسيق المشترك للمتابعة الإدارية والفنية من قبل الأجهزة التنفيذية.

ووفق حساب الحكومة، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» جرى خلال اللقاء الذي عقد بمكتب النائب العام الأحد، بحث موضوعات «الأدوية والأغذية منتهية الصلاحية، والخطوات الواجب اتخاذها من قبل الحكومة بشأنها»، كذلك «التعديات على الأراضي الزراعية المملوكة للدولة، وقطع أشجار الغابات، وسوء إستغلالها، وضرورة التنسيق بين وزارتي الزراعة والداخلية ومكتب النائب العام».

اقرأ أيضا: النائب العام: إخلاء مساحات من أراضي الغابات التابعة لأملاك الدولة

وناقش الدبيبة والصور «ملف الهجرة غير الشرعية، وضرورة القيام بعدة إجراءات من قبل وزارة الداخلية وجهاز الهجرة غير الشرعية، وبالتنسيق مع أعضاء النيابة العامة المكلفين بمتابعة الملف».

كما جري «التطرق إلى الإجراءات المتخذة من قبل مجلس الوزراء بشأن المواطنين الحاصلين على الأرقام الإدارية، وأبناء الليبيات من الجنسيات المختلفة، وتم التأكيد على اتخاذ الإجراءات المناسبة وفق قانون الجنسية».

لقاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، صباح الأحد، مع النائب العام المستشار الصديق الصور في مكتب النائب العام بالعاصمة طرابلس. (تويتر)
لقاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، صباح الأحد، مع النائب العام المستشار الصديق الصور في مكتب النائب العام بالعاصمة طرابلس. (تويتر)
لقاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، صباح الأحد، مع النائب العام المستشار الصديق الصور في مكتب النائب العام بالعاصمة طرابلس. (تويتر)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إقامة فاخرة للمنتخب المصري في «المروة بنغازي».. واجتماع فني بحضور المراقب
رياضة محلية
«فيسبوك» توقف بيع أراض في غابة الأمازون
منوعات
الوضع الوبائي لـ«كورونا»: ليبيا لا تزال في مرحلة الخطورة الرابعة
ليبيا
قوة «برخان» الفرنسية تعلن مقتل قيادي «إرهابي» في مالي
دولى
ميسي: ما زلت تائها في باريس ومبابي قدم لي خدمة بلغته الإسبانية
رياضة عالمية
انقطاع الكهرباء عن كل لبنان بسبب أزمة الوقود
عربى
في ظل التدخل الروسي .. فكرة استعادة السيادة تزدهر في مالي
دولى
مدرب حراس المدينة في حديث إلى «بوابة الوسط»: المعسكرات الداخلية الليبية أفضل
رياضة محلية
الخارجية الأميركية تطالب بـ«حلول وسط مبتكرة» بشأن إطار انتخابي في ليبيا
ليبيا
السايح: المفوضية جاهزة للانتخابات بنسبة 90%.. وكل ليبي يمكنه الترشح للانتخابات
ليبيا
منتخب ليبيا يرفض تسليم الصدارة في بنغازي.. وكليمنتي يستعد بعد مفاجأة أنغولا
رياضة محلية
واشنطن تعلن إجراء أول محادثات وجها لوجه مع طالبان منذ انسحابها من أفغانستان
دولى
«الفرصة الأخيرة».. واشنطن تايمز: تقدم ليبيا نحو «حكومة نزيهة» من مصلحة الأمن ...
ليبيا
الأمم المتحدة ترحب بتوقيع اللجنة العسكرية المشتركة خطة انسحاب «المرتزقة»
ليبيا
نفاد تذاكر مواجهة نيوكاسل ضد توتنهام بعد ساعات من الاستحواذ السعودي
رياضة عالمية
ضبط مطلوب في جريمة قتل بطرابلس
ليبيا
«يا عزيز عليا».. رحيل الفنان محمد مختار
ثقافة وفن
جريدة «الوسط»: سيناريو «إنزال رئاسي» لإنقاذ المسار الانتخابي
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

صناعة الجوت توفر بديلا عالميا للبلاستيك