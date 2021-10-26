وكيل وزارة الداخلية يبحث مع النائب العام ملف الهجرة غير الشرعية

وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات اللواء بشير الأمين يلتقي النائب العام المستشار الصديق الصور

التقى وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات اللواء بشير الأمين، الاثنين، النائب العام المستشار الصديق الصور، وفق بيان لوزارة الداخلية على موقع «فيسبوك».

وتناول اللقاء، الذي عقد بمكتب النائب العام، موضوع ملف الهجرة غير الشرعية والمشاكل المترتبة على هذا الملف وسبل دعم الجهات المعنية للقيام بدورها على الوجه الأمثل، ووضع الحلول الملائمة للمشاكل التي تحد من فاعلية الأجهزة المعنية بالخصوص، بالإضافة إلى عدد من المواضيع والقضايا الأمنية.

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كما تطرق اللقاء إلى مناقشة عدد من القضايا الأمنية والتنسيق بين وزارة الداخلية ومكتب النائب العام، وكذلك مدى التزام عناصر وزارة الداخلية بتنفيذ أوامر وقرارات النيابة العامة.