وكيل وزارة الداخلية يبحث مع النائب العام ملف الهجرة غير الشرعية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 26 أكتوبر 2021, 01:35 صباحا
وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات اللواء بشير الأمين يلتقي النائب العام المستشار الصديق الصور

التقى وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات اللواء بشير الأمين، الاثنين، النائب العام المستشار الصديق الصور، وفق بيان لوزارة الداخلية على موقع «فيسبوك».

وتناول اللقاء، الذي عقد بمكتب النائب العام، موضوع ملف الهجرة غير الشرعية والمشاكل المترتبة على هذا الملف وسبل دعم الجهات المعنية للقيام بدورها على الوجه الأمثل، ووضع الحلول الملائمة للمشاكل التي تحد من فاعلية الأجهزة المعنية بالخصوص، بالإضافة إلى عدد من المواضيع والقضايا الأمنية.

- الكوني: خطة لوقف تدفق المهاجرين من الجنوب وحماية الحدود
- إنقاذ 119 مهاجرا ‏غير شرعي ونقلهم إلى طرابلس

كما تطرق اللقاء إلى مناقشة عدد من القضايا الأمنية والتنسيق بين وزارة الداخلية ومكتب النائب العام، وكذلك مدى التزام عناصر وزارة الداخلية بتنفيذ أوامر وقرارات النيابة العامة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

من الظل إلى المنصب الأول.. عبد الفتاح البرهان العسكري الذي يقود السودان
دولى
«فرانس برس»: مقتل متظاهرين وإصابة 80 شخصا في إطلاق نار خلال تظاهرات مناهضة ...
دولى
6 أرقام تتحطم على أقدام محمد صلاح في قلعة «أولد ترافورد»
رياضة عالمية
بيع حذاء انتعله مايكل جوردان بـ1.5 مليون دولار
منوعات
«المركزي» ينشر تفاصيل الاعتمادات المستندية بين 23 سبتمبر و14 أكتوبر
ليبيا
مريم المهدي تدعو إلى العودة للوثيقة الدستورية وتصف إجراءات البرهان بـ«الانقلاب»
عربى
الرئيس الفرنسي يعلن موقفه من «محاولة الانقلاب» في السودان
دولى
النهر الصناعي: وقف الإمداد المائي عن 4 مدن وتخفيضه على العاصمة طرابلس
ليبيا
السودان: البرهان يعلن حل مجلس السيادة ومجلس الوزراء وإعلان حالة الطوارئ
عربى
واشنطن توضح أسباب إدراج الليبيين في قائمة «الجنسيات المشردة»
ليبيا
رجل يفضّل السجن على الإقامة الجبرية مع زوجته
منوعات
الليرة التركية تسجل هبوطا قياسيا مقابل الدولار
اقتصاد
وزارة الثقافة: عسكريون اعتقلوا معظم وزراء الحكومة والمدنيين في مجلس السيادة ...
عربى
كاركاتير خيري - الانتخابات الرئاسية في ليبيا
كاريكاتير
خسارة بهدف أمام الترجي التونسي تحول مسار الاتحاد من دوري الأبطال ...
رياضة محلية
بالصور: المؤسسة الوطنية للنفط تسلم منتخب ليبيا حافلة خاصة
رياضة محلية
بالفيديو: ليفربول يذل مانشستر يونايتد بخماسية وصلاح يسجل «هاتريك» تاريخيا وسط ...
رياضة عالمية
«لوموند» الفرنسية: دعم الجزائر لـ«فاغنر» في مالي أهم أسباب الخلاف مع باريس
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

نصيحة «ذهبية» لأصحاب السيارات الجديدة