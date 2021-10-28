آمر منطقة طرابلس العسكرية يتهم مجموعة مسلحة تابعة لـ«اللواء 444 قتال» باقتحام منزله للقبض عليه

آمر منطقة طرابلس العسكرية اللواء عبدالباسط مروان. (أرشيفية: الإنترنت)

اتهم آمر منطقة طرابلس العسكرية، اللواء عبدالباسط مروان، مجموعة مسلحة تابعة لـ«اللواء 444 قتال» باقتحام منزله للقبض عليه مساء أمس الأربعاء، منددًا باقتحام حرمة المنزل وترويع أسرته.

جاء ذلك في شكوى تقدم بها مروان إلى كل من القائد الأعلى للجيش الليبي ووزير الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية والنائب العام والمدعي العام العسكري ومدير الاستخبارات العسكرية، جرى تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس.

وقال مروان إنه أرفق مع شكواه قرصًا مدمجًا يبين واقعة اقتحام منزله من قبل مجموعة مسلحة تابعة لـ«اللواء 444 قتال» بإمرة الرائد ربيع رجب ناصف «بناءً على تعليمات محمود حمزة» آمر «اللواء 444 قتال».