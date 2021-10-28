بلدية غات تطالب برصف طريق أوباري والاهتمام بالمنافذ الحدودية ودعم الجهات الأمنية والعسكرية بالمنطقة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 28 أكتوبر 2021, 06:28 مساء
لقاء الكوني مع وفد بلدية غات في طرابلس، الخميس 28 أكتوبر 2021. (المجلس الرئاسي)

طالب وفد من بلدية غات بضرورة العمل على صيانة طريق أوباري غات البالغ طوله 360 كيلومترًا، والاهتمام بالمنافد الحدودية، ومستشفى المدينة التي تعد مقصد المرضى من كل المناطق بالجنوب الغربي، وتوفير الوقود، بالإضافة إلى دعم مديريات الأمن، والوحدات العسكرية، لأهميتها في استتاب الأمن، واستقرار المدينة.

جاء ذلك خلال لقاء الوفد المكلف من البلدية لمتابعة نتائج زيارة وفد حكومة الوحدة الوطنية إلى المنطقة للوقوف على احتياجات المدينة، مع نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني في العاصمة طرابلس، اليوم الخميس.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن وفد بلدية غات استعرض أمام الكوني المشاكل والصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات للمواطنين في عديد المجالات بالمنطقة.

- بدء مشروعات الصيانة بمطار غات الدولي
- وفد من حكومة الوحدة الوطنية يصل غات للوقوف على أوضاع البلدية

وأضاف أن الكوني رحب من جانبه بالوفد، وأثنى على جهوده المبذولة لتوفير احتياجات المدينة، والمناطق المجاورة لها، لتكبده مشاق السفر لمتابعة نتائج زيارة وفد الحكومة خلال الأيام الماضية، مؤكدا سعيه لتذليل الصعوبات التي تواجهه حتى يتمكن من أداء المهام الموكلة له في طرابلس. فيما وصف وفد بلدية غات لقاءه بالكوني «بالمثمر، لمساهمته في تحقيق نتائج ملموسة في المهمة المكلفين بها».

وضم وفد بلدية غات عضو المجلس الأعلى للدولة أبكدة محمد علي الكوني، وعميد البلدية موسى السنوسي المهدي، وعددًا من القيادات الأمنية والعسكرية، وحكماء وأعيان المدينة.

لقاء الكوني مع وفد بلدية غات في طرابلس، الخميس 28 أكتوبر 2021. (المجلس الرئاسي)
لقاء الكوني مع وفد بلدية غات في طرابلس، الخميس 28 أكتوبر 2021. (المجلس الرئاسي)
لقاء الكوني مع وفد بلدية غات في طرابلس، الخميس 28 أكتوبر 2021. (المجلس الرئاسي)
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