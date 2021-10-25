بدء مشروعات الصيانة بمطار غات الدولي

طائرة للخطوط الجوية الليبية بمطار غات (المكتب الإعلامي بالمجلس البلدي غات)

بدأت مشروعات الصيانة في مطار غات الدولي، الأحد، أعمالها المتعاقد عليها، وفق بيان لمصلحة المطارات بوزارة المواصلات في حكومة الوحدة الوطنية على «فيسبوك».

وتسلمت شركة طلائع الوادي للمقاولات العامة التي تتولى أعمال الصيانة، مواقع العمل لتنفيذ مشاريع الصيانة المتعاقد عليها من مصلحة المطارات، ومن بينها مشروع صيانة برج المراقبة الجوية وصيانة وتحوير صالة الركاب ومبنى الدفاع المدني.

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وباشرت الشركة التنفيذ، حيث بدأت فعلياً في الأعمال التمهيدية المتمثلة في التنظيف والإزالة بعدما استلمت مواقع العمل المستهدفة، وفق البيان الذي قال إن مشروع الصيانة «يأتي في إطار سعي حكومة الوحدة الوطنية في تحسين الخدمات المقدمة للمسافرين».