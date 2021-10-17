وفد من حكومة الوحدة الوطنية يصل غات للوقوف على أوضاع البلدية

استقبال وفد حكومة الوحدة الوطنية لدى وصوله إلى مطار غات، الأحد 17 أكتوبر 2021. (بلدية غات)

وصل إلى بلدية غات جنوب غرب ليبيا، اليوم الأحد، وفد من حكومة الوحدة الوطنية مكلف من رئاسة مجلس الوزراء للوقوف على أوضاع البلدية عامةً ومحلة تهالا خاصة، بحسب المكتب الإعلامي للبلدية.

وكان في استقبال الوفد الحكومي لدى وصوله إلى مطار غات كل من عميد وأعضاء المجلس البلدي وأعيان وحكماء ومديري ومراقبي مكاتب الخدمات ومختاري المحلات ببلدية غات.

وأضاف المكتب الإعلامي للبلدية أن الوفد الحكومي ضم كلًا من وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات، وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون المؤسسات، وكيل وزارة الإسكان والتعمير لشؤون الإعمار، وكيل وزارة المواصلات لشؤون النقل البري، وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية لشؤون التنمية والتطوير.

كما ضم الوفد مدير الشؤون الطبية ومدير إدارة المتابعة والتفتيش بوزارة الصحة ومستشارًا من وزارة الحكم المحلي ومدير المتابعة بديوان رئاسة الوزراء.

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وتأتي زيارة الوفد الحكومي إلى غات بعد أيام من الإعلان عن إلغاء زيارة رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، إلى البلدية، بعد رفض استقبال الوفد الأمني واللوجستي الذي يسبق زيارة الدبيبة «تحت ذريعة عدم وجود تنسيق مسبق».

واستنكر المجلس البلدي غات ومؤسسات المجتمع المدني وأعيان المدينة، الثلاثاء الماضي، إلغاء زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة للمدينة. وقالوا في بيان: «بعدما قمنا باتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة لاستقبال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الثلاثاء، تفاجأنا بتأجيل الزيارة تحت ذريعة عدم وجود تنسيق أمني مسبق مع جهات تدعي حرصها على مصلحة الجنوب».

كما استنكر عضو مجلس النواب الدائرة السابعة غات، نصر يوسف محمد اسرير، إلغاء زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، بعد رفض استقبال الوفد الأمني واللوجستي الذي يسبق زيارة الدبيبة «تحت ذريعة عدم وجود تنسيق مسبق»، الذي وصفها بأنها «أسباب واهية القصد منها منع وإفشال الزيارة».

استقبال وفد حكومة الوحدة الوطنية لدى وصوله إلى مطار غات، الأحد 17 أكتوبر 2021. (بلدية غات)

استقبال وفد حكومة الوحدة الوطنية لدى وصوله إلى مطار غات، الأحد 17 أكتوبر 2021. (بلدية غات)

استقبال وفد حكومة الوحدة الوطنية لدى وصوله إلى مطار غات، الأحد 17 أكتوبر 2021. (بلدية غات)