مجلس النواب يعلق جلسته بعد إقرار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وتعديل قانونين

جلسة مجلس النواب في طبرق، الثلاثاء 26 أكتوبر 2021. (مجلس النواب)

قال الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن المجلس علَّق جلسته التي عقدها، اليوم الثلاثاء، بعد إقرار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وتعديل قانوني الانتخابات الرئاسية والضمان الاجتماعي.

واستأنف مجلس النواب جلسته الرسمية اليوم بمقره في مدينة طبرق برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري، لاستكمال مناقشات الجلسة المغلقة التي عقدها، أمس الإثنين.

وقال بليحق في تصريح نشره موقع مجلس النواب إن المجلس شرع خلال جلسة اليوم «في دارسة مشروع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وبعد مناقشة ودارسة مشروع القانون مادة مادة تم التصويت عليه بالأغلبية».

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وأضاف بليحق أن الجلسة جرى خلالها «أيضًا دارسة مشروع القانون القاضي بتعديل القانون رقم (13) لسنة 1980بشأن قانون الضمان الاجتماعي والتعديل تحديدًا للمادة (16) مكرر والذي يتضمن استفادة المشمولين بقانون علاقات العمل وكذلك العاملين بالشركات العامة والشركات التي تساهم فيها الدولة والشركات النفطية والمصارف من التقاعد الاختياري؛ حيث تم التصويت على التعديل الخاص بالمادة (16) مكرر من قانون الضمان الاجتماعي بالأغلبية وإقراره، وبذلك علقت جلسة اليوم».

كما أقر المجلس خلال جلسة أمس الإثنين، تعديل سن الترشح لرئاسة البلاد إلى 35 عامًا بدلًا عن 40 عامًا بأغلبية الحاضرين من النواب، كما أعلن بليحق الذي لم يذكر عدد الأعضاء الذين حضروا الجلسة.

جلسة مجلس النواب في طبرق، الثلاثاء 26 أكتوبر 2021. (مجلس النواب)

جلسة مجلس النواب في طبرق، الثلاثاء 26 أكتوبر 2021. (مجلس النواب)

جلسة مجلس النواب في طبرق، الثلاثاء 26 أكتوبر 2021. (مجلس النواب)