مجلس النواب يعلق جلسته بعد إقرار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وتعديل قانونين

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 26 أكتوبر 2021, 05:58 مساء
جلسة مجلس النواب في طبرق، الثلاثاء 26 أكتوبر 2021. (مجلس النواب)

قال الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن المجلس علَّق جلسته التي عقدها، اليوم الثلاثاء، بعد إقرار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وتعديل قانوني الانتخابات الرئاسية والضمان الاجتماعي.

واستأنف مجلس النواب جلسته الرسمية اليوم بمقره في مدينة طبرق برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري، لاستكمال مناقشات الجلسة المغلقة التي عقدها، أمس الإثنين.

وقال بليحق في تصريح نشره موقع مجلس النواب إن المجلس شرع خلال جلسة اليوم «في دارسة مشروع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وبعد مناقشة ودارسة مشروع القانون مادة مادة تم التصويت عليه بالأغلبية».

- بليحق: «النواب» يقر بالأغلبية مشروع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية
- جلسة مغلقة لمجلس النواب تبدأ بمناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية
- تعليق جلسة مجلس النواب إلى الثلاثاء بعد إقرار مشروع قانون وتعديل سن الترشح للرئاسة

وأضاف بليحق أن الجلسة جرى خلالها «أيضًا دارسة مشروع القانون القاضي بتعديل القانون رقم (13) لسنة 1980بشأن قانون الضمان الاجتماعي والتعديل تحديدًا للمادة (16) مكرر والذي يتضمن استفادة المشمولين بقانون علاقات العمل وكذلك العاملين بالشركات العامة والشركات التي تساهم فيها الدولة والشركات النفطية والمصارف من التقاعد الاختياري؛ حيث تم التصويت على التعديل الخاص بالمادة (16) مكرر من قانون الضمان الاجتماعي بالأغلبية وإقراره، وبذلك علقت جلسة اليوم».

كما أقر المجلس خلال جلسة أمس الإثنين، تعديل سن الترشح لرئاسة البلاد إلى 35 عامًا بدلًا عن 40 عامًا بأغلبية الحاضرين من النواب، كما أعلن بليحق الذي لم يذكر عدد الأعضاء الذين حضروا الجلسة.

جلسة مجلس النواب في طبرق، الثلاثاء 26 أكتوبر 2021. (مجلس النواب)
جلسة مجلس النواب في طبرق، الثلاثاء 26 أكتوبر 2021. (مجلس النواب)
جلسة مجلس النواب في طبرق، الثلاثاء 26 أكتوبر 2021. (مجلس النواب)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأهلي طرابلس يواجه الملعب المالي.. والاتحاد يلتقي إنييمبا النيجيري في ...
رياضة محلية
تعادل سلبي ودي بين خليج سرت والبشائر بمصراتة ضمن الاستعداد للدوري الليبي
رياضة محلية
سكانها 4 ملايين.. إغلاق تام بمدينة لانتشو الصينية
دولى
كشف موعد إقامة مباراة «برشلونة» و«بوكا جونيورز» على «كأس مارادونا»
رياضة عالمية
سرقة أسلاك كهرباء بطول 3400 متر في 3 مناطق
ليبيا
رسميا.. تحديد موعد قرعة دور الـ32 بـ«الكونفدرالية» بمشاركة الاتحاد والأهلي ...
رياضة محلية
واشنطن تعلق مساعدة مالية للسودان بقيمة 700 مليون دولار وتحض على إعادة السلطة ...
دولى
من الظل إلى المنصب الأول.. عبد الفتاح البرهان العسكري الذي يقود السودان
دولى
مجلس النواب يعدل سن الترشح للانتخابات الرئاسية إلى 35 عاما بدلا عن 40
ليبيا
6 أرقام تتحطم على أقدام محمد صلاح في قلعة «أولد ترافورد»
رياضة عالمية
النهر الصناعي: وقف الإمداد المائي عن 4 مدن وتخفيضه على العاصمة طرابلس
ليبيا
السودان: البرهان يعلن حل مجلس السيادة ومجلس الوزراء وإعلان حالة الطوارئ
عربى
بايدن يكلف نائبته بتمثيل واشنطن في مؤتمر باريس بشأن ليبيا
ليبيا
واشنطن توضح أسباب إدراج الليبيين في قائمة «الجنسيات المشردة»
ليبيا
رجل يفضّل السجن على الإقامة الجبرية مع زوجته
منوعات
ننشر نص كلمة السايح بشأن آخر مستجدات انتخابات 24 ديسمبر
ليبيا
السايح: المفوضية تخطط لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن
ليبيا
مريم المهدى: مرتزقة سودانيون في ليبيا.. وآليات مشتركة لحصرهم وإعادتهم
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

العلماء يجيبون.. لماذا ينام البشر؟