تعليق جلسة مجلس النواب إلى الثلاثاء بعد إقرار مشروع قانون وتعديل سن الترشح للرئاسة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 25 أكتوبر 2021, 05:37 مساء
جانب من حضور جلسة النواب المنعقدة في طبرق، 25 أكتوبر 2021 (المجلس)

أكد الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق تعليق جلسة مجلس النواب المنعقدة في مدينة طبرق اليوم الإثنين إلى غد الثلاثاء، وذلك بعد إقرار مشروع قانون المعاملات الإلكترونية، وتعديل سن الترشح لانتخابات رئاسة البلاد.

واستأنف المجلس اليوم جلسته اليوم برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، وجرى افتتاح الجلسة بدقيقة صمت حداداً على أرواح كل من: عضو المجلس أحمد شيهوب، والموظفين بديوان المجلس محمد مفتاح، ورافع سعيد.

وبعد أن ناقش المجلس مشروع قانون المعاملات الإلكترونية، أقرب النواب الحاضرون بالأغلبية مشروع القانون، وفق بليحق، دون أن يتم تحديد العدد.

كما أقر المجلس تعديل سن الترشح لرئاسة البلاد إلى 35 عاماً بدلاً عن 40 عاماً باغلبية الحاضرين من النواب.

جانب من حضور جلسة النواب المنعقدة في طبرق، 25 أكتوبر 2021 (المجلس)
جانب من حضور جلسة النواب المنعقدة في طبرق، 25 أكتوبر 2021 (المجلس)
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