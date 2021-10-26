جلسة مغلقة لمجلس النواب تبدأ بمناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية

جلسة مجلس النواب الإثنين 11 أكتوبر 2021. (المجلس)

أعلن الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، انطلاق جلسة رسمية مغلقة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري.

وقال بليحق، في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماع، إن الجلسة افتتحت بالشروع في مناقشة مواد مشروع قانون الجرائم الإلكترونية.

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وأقرت جلسة مجلس النواب أمس في طبرق، مشروع قانون المعاملات الإلكترونية، وتعديل سن الترشح لانتخابات رئاسة البلاد.

واستأنف المجلس، أمس، جلسته برئاسة النويري، وجرى افتتاح الجلسة بدقيقة صمت حدادًا على أرواح كل من: عضو المجلس أحمد شيهوب، والموظفين بديوان المجلس محمد مفتاح، ورافع سعيد.