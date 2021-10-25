بلدية سرت تتسلم سيارتي إطفاء من «المبادرة الليبية الانتقالية»

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الإثنين 25 أكتوبر 2021, 06:38 مساء
عميد بلدية سرت يسلم مساعد مدير مكتب هيئة السلامة الوطنية بالمدينة سيارتي الإطفاء. (الإنترنت)

تسلمت بلدية سرت، اليوم الإثنين، سيارتي إطفاء حديثتين ومجهزتين بأحدث المعدات والتقنيات في مجال إطفاء الحرائق، قدمتهما المبادرة الليبية الانتقالية لدعم البلدية.

وقال مدير مكتب الإعلام ببلدية سرت، محمد الأميل لـ«بوابة الوسط»، إن تسليم سيارتي الإطفاء جرى خلال احتفالية حضرها عميد البلدية مختار المعداني، الذي أطلق خلالها حملة تحت اسم «حملة بدء العمل». 

وأوضح الأميل أن سيارتي الإطفاء من نوع «أفيكو» قوة 260 حصانًا، مجهزتين بالكامل، وتضم كل منهما خزان إطفاء سعته أربعة آلاف لتر، وجرى تسليمهما خلال الاحتفالية إلى مكتب هيئة السلامة الوطنية بمدينة سرت من قبل عميد البلدية مختار المعداني، وبحضور عضو المجلس البلدي هنية أبوخريص، حيث تسلمهما مساعد مدير مكتب هيئة السلامة الوطنية سرت العقيد أبوبكر صالح.

وأضاف الأميل أن «حملة بدء العمل فعليًّا في سرت»، التي أطلقها عميد البلدية خلال الاحتفالية، تشمل تقديم الدعم لشركات خدمات النظافة والكهرباء والمياه، وكذلك مديرية الأمن؛ من أجل تمكين هذه الجهات من نظافة وإنارة وتأمين المدينة.

وذكر الأميل أن مكتب هيئة السلامة الوطنية بالمدينة كان يفتقر لسيارات إطفاء سعة ألف لتر للخزان، لكن الآن أصبح إجمالي عدد سيارات الإطفاء لدى المكتب ثلاث سيارات إطفاء حديثة.  

 

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