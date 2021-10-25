«الصحة»: دخول 44 حالة مصابة بفيروس كورونا لمراكز العزل و182 في العناية

أسرة طبية داخل مركز للعزل في سبها. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الإثنين، أن إجمالي حالات الدخول لمراكز العزل خلال الـ24 ساعة الأخيرة بلغ 44 حالة.

وأشارت في بيان إلى خروج 26 حالة من مراكز العزل في الفترة ذاتها، مؤكدة أن عدد الحالات الموجودة بالعناية الفائقة خلال آخر 24 ساعة هو 182 حالة.

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كما أوضحت أن أكبر عدد من المصابين الذين دخلوا مراكز العزل يتواجد في المنطقة الشرقية بواقع 31 حالة، وكذلك عدد الموجودين في العناية المركزة من المنطقة ذاتها بواقع 108 حالات.

وجاءت المنطقة الوسطى في المركز الثاني من حيث من دخلوا مراكز العزل بواقع 5 حالات، فيما حلت منطقة طرابلس الكبرى في المركز الثاني من حيث عدد المتواجدين في العناية الفائقة بـ 36 حالة.