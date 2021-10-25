«الصحة»: دخول 44 حالة مصابة بفيروس كورونا لمراكز العزل و182 في العناية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 25 أكتوبر 2021, 03:01 مساء
أسرة طبية داخل مركز للعزل في سبها. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الإثنين، أن إجمالي حالات الدخول لمراكز العزل خلال الـ24 ساعة الأخيرة بلغ 44 حالة.

وأشارت في بيان إلى خروج 26 حالة من مراكز العزل في الفترة ذاتها، مؤكدة أن عدد الحالات الموجودة بالعناية الفائقة خلال آخر 24 ساعة هو 182 حالة.

-  589 إصابة جديدة بـ«كورونا» في أنحاء البلاد

كما أوضحت أن أكبر عدد من المصابين الذين دخلوا مراكز العزل يتواجد في المنطقة الشرقية بواقع 31 حالة، وكذلك عدد الموجودين في العناية المركزة من المنطقة ذاتها بواقع 108 حالات.

وجاءت المنطقة الوسطى في المركز الثاني من حيث من دخلوا مراكز العزل بواقع 5 حالات، فيما حلت منطقة طرابلس الكبرى في المركز الثاني من حيث عدد المتواجدين في العناية الفائقة بـ 36 حالة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السودان: البرهان يعلن حل مجلس السيادة ومجلس الوزراء وإعلان حالة الطوارئ
عربى
رجل يفضّل السجن على الإقامة الجبرية مع زوجته
منوعات
الليرة التركية تسجل هبوطا قياسيا مقابل الدولار
اقتصاد
وزارة الثقافة: عسكريون اعتقلوا معظم وزراء الحكومة والمدنيين في مجلس السيادة ...
عربى
كاركاتير خيري - الانتخابات الرئاسية في ليبيا
كاريكاتير
خسارة بهدف أمام الترجي التونسي تحول مسار الاتحاد من دوري الأبطال ...
رياضة محلية
بالصور: المؤسسة الوطنية للنفط تسلم منتخب ليبيا حافلة خاصة
رياضة محلية
بالفيديو: ليفربول يذل مانشستر يونايتد بخماسية وصلاح يسجل «هاتريك» تاريخيا وسط ...
رياضة عالمية
«لوموند» الفرنسية: دعم الجزائر لـ«فاغنر» في مالي أهم أسباب الخلاف مع باريس
دولى
ريال مدريد يزيد أوجاع كومان في برشلونة بنصر «كلاسيكو كامب نو» (1/2)
رياضة عالمية
رئيس المرصد الرياضي فتحي الجدي يخطط لطواف الأندية الليبية أملًا في حل الأزمة
رياضة محلية
«المركزي الليبي»: 1.9% معدل التضخم في النصف الأول.. وأعلى نسبة في الاتصالات ...
ليبيا
ننشر نص كلمة السايح بشأن آخر مستجدات انتخابات 24 ديسمبر
ليبيا
السايح: المفوضية تخطط لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن
ليبيا
«نيوكاسل» يتراجع ويسمح بارتداء الزي السعودي في المدرجات
رياضة عالمية
تونس: فرض جواز تطعيم «كوفيد-19» على التونسيين والزائرين الأجانب
عربى
مريم المهدى: مرتزقة سودانيون في ليبيا.. وآليات مشتركة لحصرهم وإعادتهم
ليبيا
المنقوش: حكومة ما بعد الانتخابات تكمل مهمة سحب المرتزقة والقوات الأجنبية
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

واشنطن توضح أسباب إدراج الليبيين في قائمة «الجنسيات المشردة»