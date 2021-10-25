حالة الطقس المتوقعة (اليوم الإثنين 25 أكتوبر 2021)

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 25 أكتوبر 2021, 10:04 صباحا
حالة الطقس المتوقعة (اليوم الإثنين 25 أكتوبر 2021). (الإنترنت)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار تأثر غالب مناطق الشمال بتقلبات جوية مصحوبة برياح نشطة مع فرصة سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

رأس أجدير حتى سرت–سهل الجفارة جبل نفوسة
•حالة السماء: تتكاثر السحب من حين لآخر على غالب المناطق الساحلية وتمتد إلى الدواخل وتشمل بعض مناطق الجبل الغربي مع فرصة سقوط أمطار متفرقة تصحبها أحيانا خلايا من السحب الرعدية.
•الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على المناطق الساحلية.
•درجات الحرارة القصوى: تتراوح على غالب المناطق بين 21 و26 درجة مئوية.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات – مرادة
•حالة السماء: تتكاثر السحب من حين لآخر على غالب المناطق الساحلية وبعض مناطق الدواخل مع احتمال هطول أمطار متفرقة.
•الرياح: جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مما قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار تتحول يوم الغد إلى جنوبية غربية فشمالية غربية.
•درجات الحرارة القصوى: تتراوح على غالب المناطق بين 22 و28 درجة مئوية.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة
•حالة السماء: قليلة السحب.
•الرياح: شمالية غربية فشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
•درجات الحرارة القصوى: تتراوح على غالب المناطق بين 27 و32 درجة مئوية.

الكفرة- السرير- تازربو
•حالة السماء: صافية.
•الرياح: جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة .
•درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 30 و33 درجة مئوية.

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