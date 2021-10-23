استقرار الوضع الوبائي في ليبيا خلال الأسبوع الماضي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 23 أكتوبر 2021, 11:24 مساء
جانب من حملة مركز مكافحة الأمراض للتطعيم ضد فيروس كورونا أمام هيئة الأوقاف في طرابلس، 9 أكتوبر 2021. (مركز مكافحة الأمراض)

أظهر تقرير صادر عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض استقرار الوضع الوبائي في البلاد خلال الأسبوع الماضي؛ نتيجة تحسن الوضع في مناطق غرب البلاد وتباطء انتشار الوباء في المنطقة الشرقية.

وقال التقرير، الذي يغطي الفترة من 15 إلى 21 أكتوبر الجاري، إن نسبة الحالات الموجبة استقرت عند 15% من إجمالي العينات المفحوصة، مشيرا إلى ارتفاع أعداد الوفيات وزيادة نسبة مؤشراتها برغم انخفاض الحالات الحرجة بنسبة 4%. 

- انخفاض إصابات «كورونا» وارتفاع وفياتها في ليبيا خلال أسبوع

وأوصى التقرير بضرورة تكثيف حملات التطعيم ضد الوباء والتوعية وإجراء الاختبارات والكشف الطبي خصوصا في المناطق الشرقية والجنوبية.

وسجل التقرير انخفاضًا في أعداد الحالات الموجبة خلال الفترة المذكورة، حيث بلغ متوسط الحالات المسجلة يوميًّا 612 حالة بهبوط 2% عن الأسبوع الذي سبقه، ليستقر مؤشر نسبة الحالات الموجبة عند 15% بالنسبة لعدد العينات المفحوصة. في حين كشف التقرير ارتفاع متوسط عدد الوفيات خلال الأسبوع مسجلًا 20 حالة يوميًّا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حاكم محافظة إيرانية يتلقى صفعة قوية خلال حفل تنصيبه (فيديو)
دولى
تونس: فرض جواز تطعيم «كوفيد-19» على التونسيين والزائرين الأجانب
عربى
«بوابة الوسط» ترصد تفاصيل أزمة تأخر وصول بيشارا التنزاني لملاقاة الأهلي طرابلس ...
رياضة محلية
أول كلاسيكو «يتيم» دون ميسي ورونالدو بين برشلونة وريال مدريد
رياضة عالمية
«ليفت» تعترف بـ4 آلاف اعتداء جنسي طاولت زبائنها
سيارات
«فايزر»: لقاح «كورونا» فعال للأطفال بنسبة 90%
طب وصحة
نجاح أول عملية لاستئصال الكلى في مستشفى «ابن سينا» بسرت
ليبيا
الجيش الأميركي يعلن مقتل قيادي بارز بتنظيم القاعدة في سورية
عربى
ضربة موجعة لبوروسيا دورتموند بغياب هالاند
رياضة عالمية
المنقوش: يجب أن نستفيد من تجربة أفغانستان بعد انسحاب القوات الأجنبية
ليبيا
«غوغل» تقلص العمولة المفروضة على ناشري التطبيقات في متجرها «بلاي ستور»
اقتصاد
ممثل شهير يقتل مصورة ويصيب المخرج أثناء تصوير فيلم سينمائي
ثقافة وفن
محمد بوغادو لـ«الوسط»: السباحة الليبية ستشهد نهضة حقيقة الفترة المقبلة
رياضة محلية
الاتحاد الأوروبي يودع المستشارة الألمانية في آخر قمة تحضرها
دولى
جمال سليمان: بدء تصوير مسلسل «الملك السنوسي» خلال شهرين
ثقافة وفن
دراسة تكشف كيف أفلتت الأرض من مصير الزهرة
علوم وتكنولوجيا
مجوهرات «كارتييه» استلهمت فنون الإسلام
أناقة وجمال
جريدة «الوسط»: للمرة الأولى ليبيا من ضيف إلى مستضيف.. وفود أكثر من 30 دولة ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الصحفي الأميركي رووبرت روث يوضح كيفية تواصله مع سيف القذافي