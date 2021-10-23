انخفاض إصابات «كورونا» وارتفاع وفياتها في ليبيا خلال أسبوع

حملة التطعيم ضد فيروس كورونا. (صفحة المركز الوطني لمكافحة الأمراض)

انخفض متوسط الاختبارات الأسبوعي للكشف عن فيروس «كورونا المستجد» خلال الأسبوع الماضي بنسبة 3% عن الأسبوع الذي سبقه، حيث تم تسجيل 4150 اختبارًا في المتوسط، وفق التقرير الوبائي الصادر عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

ويغطي التقرير الفترة من 15 إلى 21 أكتوبر الجاري، وكشف أن الحالة الوبائية في ليبيا لا زالت تصنف ضمن «الانتشار المجتمعي»، حيث بلغ إجمالي الإصابات منذ اكتشاف الوباء في ليبيا لأول مرة مارس 2020 نحو 352 ألفًا و881 حالة، فيما بلغت الوفيات 4982 حالة.

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وسجل التقرير أيضًا انخفاضًا في أعداد الحالات الموجبة خلال الفترة المذكورة، حيث بلغ متوسط الحالات المسجلة يوميًّا 612 حالة بهبوط 2% عن الأسبوع الذي سبقه، ليستقر مؤشر نسبة الحالات الموجبة عند 15% بالنسبة لعدد العينات المفحوصة. في حين كشف التقرير ارتفاع متوسط عدد الوفيات خلال الأسبوع مسجلًا 20 حالة يوميًّا.