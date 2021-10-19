«تحصين».. تطبيق إلكتروني مرتقب لإجراءات التطعيم ضد «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 19 أكتوبر 2021, 01:55 صباحا
حملة التعطيم ضد فيروس كورونا (صفحة المركز الوطني لمكافحة الأمراض)

أعلن مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الدكتور حيدر السائح، قرب إصدار تطبيق إلكتروني يحمل اسم «تحصين»، سيكون نقلة نوعية في التحول الرقمي.

وأضاف السائح، في كلمته عن حملة التطعيم والوضع الوبائي اليوم الإثنين، أن التطبيق سيكون مسؤولًا عن الشهادات الإلكترونية وحجوزات ونتائج تحاليل «بي سي آر»، وإرسال نتائج التحاليل والفحوصات عبر الهاتف المحمول.

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وفي وقت سابق اليوم الإثنين، وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، بتقديم خطة إلزامية للتطعيم ضد فيروس «كورونا»، من خلال إجراءات إدارية وقانونية ملزمة للمواطنين.

وأكد الدبيبة، خلال لقائه مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، ضرورة إصدار التطبيق الإلكتروني وبطاقات إلكترونية للمطعمين وفق المعايير الدولية، الذي يساعد المواطنين في التنقل والحركة عند سفرهم، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية سليمة.

وقال السائح إن إجمالي عدد اللقاحات التي تسلمتها ليبيا وصلت إلى 7.289 مليون جرعة، بعد تسلم ثلاثة ملايين جرعة من لقاح «سينوفارم»، الذي وصل عدده إلى خمسة ملايين جرعة بصلاحية أكثر من عامين.

وأضاف أن عدد اللقاحات المستهلكة يبلغ 30% من الجرعات، بواقع نحو مليوني جرعة جرى إعطاؤها للمواطنين، لافتًا إلى أن المستهدف تغطية 70% من المجتمع بنحو 11 مليون جرعة، بهدف الوصول إلى مناعة مجتمعية.

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