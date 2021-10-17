وصول 3 ملايين جرعة من لقاح «سينوفارم» المضاد لفيروس كورونا إلى طرابلس

شحنة لقاح سينوفارم التي وصلت إلى مخازن الإمداد الطبي بطرابلس، الأحد 17 أكتوبر 2021. (الإمداد الطبي)

أكدت رئيسة قسم الإعلام بوزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية، وداد أبوالنيران، وصول ثلاثة ملايين جرعة من لقاح «سينوفارم» الصيني المضاد لفيروس كورونا، اليوم الأحد، إلى مخازن جهاز الإمداد الطبي عبر مطار معيتيقة الدولي في طرابلس، وفق تغريدة نشرتها عبر حسابها على «تويتر».

كما أكدت الإدارة العامة لجهاز الإمداد الطبي في طرابلس من جهتها، أن مخازن الحلقة الباردة التابعة للجهاز استلمت، مساء اليوم الأحد، ثلاثة ملايين جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا «سينوفارم» الصيني «جرعة أولى وثانية»، عقب وصولها مطار معيتيقة الدولي عبر الشحن الجوي واستكمال الإجراءات الجمركية بالتننسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وأضافت الإدارة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن عملية الاستلام والتخزين حضرها أمين مخزن الحلقة الباردة الدكتور عبدالمنعم العوزي، وفريق العمل التابع للمخزن ولجنة الفحص والاستلام بالجهاز.

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ونوهت إلى أنه سيجري توزيع اللقاح على الفروع بعد الإفراج عنه من قبل مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بعد استكمال التحاليل المخبرية اللازمة، وفق آلية التوزيع المعتمدة من المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

كانت آخر عملية توريد للقاحات المضادة لفيروس كورونا، أعلن عنها المركز الوطني لمكافحة الأمراض، في 30 سبتمبر الماضي؛ حيث وصلت شحنة من التطعيم المضاد لفيروس كورونا عددها 240 ألف جرعة من لقاح «أسترازينيكا» إلى مطار معيتيقة الدولي في طرابلس.

شحنة لقاح سينوفارم التي وصلت إلى مخازن الإمداد الطبي بطرابلس، الأحد 17 أكتوبر 2021. (الإمداد الطبي)

شحنة لقاح سينوفارم التي وصلت إلى مخازن الإمداد الطبي بطرابلس، الأحد 17 أكتوبر 2021. (الإمداد الطبي)

شحنة لقاح سينوفارم التي وصلت إلى مخازن الإمداد الطبي بطرابلس، الأحد 17 أكتوبر 2021. (الإمداد الطبي)