وصول 144 ألف جرعة من لقاح «أسترازينيكا» لمطار معيتيقة

شحنة لقاحات مضادة لـ«كورونا» تصل إلى مطار معيتيقة مقدمة من اليونان، 17 أغسطس 2021. (وزارة الصحة)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض وصول شحنة من التطعيم المضاد لفيروس «كورونا المستجد» إلى مطار معيتيقة يوم الأربعاء الماضي.

وقال المركز في بيان مقتضب، الخميس، إن الشحنة تقدر بنحو 144 ألف جرعة من لقاح «أسترازينيكا» المضاد لفيروس «كورونا»، وتأتي ضمن الحملة الوطنية للتطعيم ضد الوباء للحد من انتشاره وتعزيز المناعة المجتمعية.

- وصول 117 ألف جرعة من لقاح «أسترازينيكا» لمطار معيتيقة

ووصلت شحنة من نفس اللقاح إلى مطار معيتيقة منتصف شهر سبتمبر الجاري، وقدرت نحو 117 ألفا و600 جرعة، وجاءت ضمن مبادرة «كوفاكس».

والخميس، أذن المركز الوطني لمكافحة الأمراض بإعطاء لقاح «أسترازينيكا» كجرعة ثانية للذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح «سبوتنيك في»، على أن يكون مضى على الجرعة الأولى ثلاثة أشهر على الأقل.