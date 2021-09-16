وصول 117 ألف جرعة من لقاح «أسترازينيكا» لمطار معيتيقة

شحنة من لقاح «أسترازينيكا» وصلت مطار معيتيقة (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأربعاء، وصول أكثر من 117 ألف جرعة من لقاح «أسترازينيكا» لمطار معيتيقة.

وأشار المركز، عبر صفحته على «فيسبوك»، غلى أن «شحنة من التطعيم المضاد لفيروس كورونا وصلت ظهر الأربعاء لمطار معيتيقة الدولي تقدر بنحو 117600 جرعة»، لافتًا إلى أن تلك الشحنة تأتي في إطار مبادرة «كوفاكس».

وأضاف المركز أن «هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد».

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وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 1433 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الثلاثاء.

وتماثل للشفاء 1582 مصابًا، في حين توفي 12 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

شحنة من لقاح «أسترازينيكا» وصلت مطار معيتيقة (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)

شحنة من لقاح «أسترازينيكا» وصلت مطار معيتيقة (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)