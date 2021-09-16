وصول 117 ألف جرعة من لقاح «أسترازينيكا» لمطار معيتيقة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 سبتمبر 2021, 01:34 صباحا
شحنة من لقاح «أسترازينيكا» وصلت مطار معيتيقة (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأربعاء، وصول أكثر من 117 ألف جرعة من لقاح «أسترازينيكا» لمطار معيتيقة.

وأشار المركز، عبر صفحته على «فيسبوك»، غلى أن «شحنة من التطعيم المضاد لفيروس كورونا وصلت ظهر الأربعاء لمطار معيتيقة الدولي تقدر بنحو 117600 جرعة»، لافتًا إلى أن تلك الشحنة تأتي في إطار مبادرة «كوفاكس».

وأضاف المركز أن «هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد».

- «مكافحة الأمراض»: 1433 إصابة جديدة بـ«كورونا» و12 حالة وفاة
- الدبيبة يوجه الجهات الإدارية والشركات بالالتزام بإجراءات الوقاية من «كورونا»

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 1433 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الثلاثاء.

وتماثل للشفاء 1582 مصابًا، في حين توفي 12 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

شحنة من لقاح «أسترازينيكا» وصلت مطار معيتيقة (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)
شحنة من لقاح «أسترازينيكا» وصلت مطار معيتيقة (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فوز ليفربول والسيتي والريال وتعادل مذل لسان جيرمان في ليلة الأبطال
رياضة عالمية
كليمنتي يستدعي بن علي والتاجوري والمصراتي لمواجهة مصر
رياضة محلية
«المركزي الأفغاني» يستعيد 12.3 مليون دولار نقدا من مسؤولين حكوميين سابقين
اقتصاد
الصويعي في تصريحات إلى «بوابة الوسط»: تطبيق آلية الهبوط.. لاعب شمال أفريقيا ...
رياضة محلية
تصريحات مثيرة في «كامب نو» بعد سقوط البارسا أمام البايرن.. كومان: نحن أقل جودة.....
رياضة عالمية
«أبل» تقدم هواتفها الجديدة وسط مشاكل متعددة
علوم وتكنولوجيا
الشهوبي: سنتعاون مع مصر في مشروعات طرق وكباري وبنية تحتية
ليبيا
«لم نتعرض للوشاية».. تفاصيل جديدة لساعات هروب الأسرى الفلسطينيين من سجن جلبوع
عربى
كريستيانو يسجل هدفه الأوروبي 135 وسط إفساد بويز السويسري للفرحة.. وسولشار يبرر ...
رياضة عالمية
ناخبو كاليفورنيا صوتوا ضد عزل حاكم الولاية
دولى
وفاة الشاعر الليبي علي الخرم
ثقافة وفن
رئيس هيئة الأركان الأميركية كان يخشى توجيه ترامب ضربة عسكرية للصين
دولى
اللجنة الليبية- المصرية تراجع الاتفاقات الموقعة سابقا في اجتماع.. الخميس
ليبيا
كاركاتير خيري - انتخابات 24 ديسمبر
كاريكاتير
«أجنحة الشام» السورية تسير رحلتين جويتين أسبوعيا بين بنغازي ودمشق
ليبيا
معسكر تركي لمنتخب ليبيا قبل مواجهتي مصر في تصفيات كأس العالم
رياضة محلية
مصرع شاهد في قضية «فساد نتانياهو» بتحطم طائرة باليونان
دولى
حفتر وصالح يؤكدان للسيسي «اتساق مواقفهما مع المنظور المصري لإدارة المرحلة ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«سبيس إكس»: أول رحلة سياحية إلى الفضاء جاهزة للإقلاع (بث مباشر)