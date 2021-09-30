وصول 240 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا إلى طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 30 سبتمبر 2021, 06:53 مساء
وصول شحنة جديدة من لقاحات أسترازينيكا للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد إلى مطار معيتيقة في طرابلس. (مركز مكافحة الأمراض)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الخميس، وصول شحنة من التطعيم المضاد لفيروس كورونا عددها 240 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا إلى مطار معيتيقة الدولي في طرابلس.

وأوضح المركز في بيان أن وصول اللقاحات هدفه الحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وصول شحنة جديدة من لقاحات أسترازينيكا للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد إلى مطار معيتيقة في طرابلس. (مركز مكافحة الأمراض)
وصول شحنة جديدة من لقاحات أسترازينيكا للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد إلى مطار معيتيقة في طرابلس. (مركز مكافحة الأمراض)
وصول شحنة جديدة من لقاحات أسترازينيكا للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد إلى مطار معيتيقة في طرابلس. (مركز مكافحة الأمراض)
وصول شحنة جديدة من لقاحات أسترازينيكا للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد إلى مطار معيتيقة في طرابلس. (مركز مكافحة الأمراض)
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