وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة: يجب أن تشغل النساء 30% من مجلس النواب المقبل

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 22 أكتوبر 2021, 01:09 صباحا
وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري دي كارلو، (أرشيفية: البعثة الأممية)

أكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، ماري دي كارلو، أنها حثت جميع الأطراف الليبية على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر 2021، على النحو الذي دعت إليه خارطة الطريق وقرارا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2570 و 2571.

وأضافت «دي كارلو»، عند مغادرتها ليبيا عقب مشاركتها في مؤتمر دعم استقرار ليبيا، أنها رأت التقدم الذي تم إحرازه مؤخرًا في مؤتمر دعم استقرار ليبيا الدولي، وشددت على ضرورة الحفاظ على هذا الزخم، كما أكدت أن إجراء انتخابات حرة ونزيهة في الوقت المناسب أمر بالغ الأهمية.

وأوضحت، وفق بيان نشرته صفحة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على «فيسبوك»، أنها حثت القادة والمؤسسات الليبية على ضمان المشاركة الهادفة للمرأة في العملية والتأكد من أن النساء يشغلن 30% على الأقل من المقاعد في المجلس التشريعي الجديد.

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وتابعت: «إنني أثني على اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) لوحدة هدفها في المسار الأمني، مشددة على أن «خطة عملهم للانسحاب التدريجي والمتوازن والمتسلسل والمتزامن لجميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية إنجاز مهم».

كما أعلنت عن وصول المجموعة الأولى من المراقبين التابعين للأمم المتحدة لدعم آلية مراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا، قائلة: «يسرني أن أعلن بأنه تماشياَ مع طلب السلطات الليبية والتفويض الصادر عن مجلس الأمن، فإن المجموعة الأولى من المراقبين التابعين للأمم المتحدة وصلوا اليوم لدعم آلية مراقبة وقف إطلاق النار بقيادة الليبيين أنفسهم».

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