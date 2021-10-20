وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة تلتقي حفتر في بنغازي

وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو، (أرشيفية: البعثة الأممية)

قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، ماري دي كارلو، إنها التقت الأربعاء، في مدينة بنغازي المشير خليفة حفتر في بنغازي «لمناقشة القضايا الأمنية وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، حيث سيلعب مراقبو الأمم المتحدة دورًا داعمًا ومهمًا».

وأضافت «دي كارلو»، وفق بيان نشرته صفحة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على «فيسبوك»، أنها التقت طرفي اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) اليوم في بنغازي، ويوم أمس في طرابلس. وتابعت: «هنأتهم على النجاحات التي حققتها اللجنة في اعتماد خطة العمل لإخراج القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة وإعادة فتح الطريق الساحلي وتبادل المعتقلين».

- وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة تصل ليبيا اليوم

- وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة بحثت 3 ملفات في طرابلس

ومنذ وصلت ليبيا الإثنين الماضي، أجرت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو، لقاءات مع مختلف الأطراف السياسية والعسكرية، قبل مشاركتها غدًا الخميس في المؤتمر الدولي لدعم استقرار ليبيا.

وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة التقت طرفي اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) (بعثة الأمم المتحدة)

وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة التقت طرفي اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) (بعثة الأمم المتحدة)