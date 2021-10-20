وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة تلتقي حفتر في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 20 أكتوبر 2021, 11:59 مساء
وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو، (أرشيفية: البعثة الأممية)

قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، ماري دي كارلو، إنها التقت الأربعاء، في مدينة بنغازي المشير خليفة حفتر في بنغازي «لمناقشة القضايا الأمنية وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، حيث سيلعب مراقبو الأمم المتحدة دورًا داعمًا ومهمًا».

وأضافت «دي كارلو»، وفق بيان نشرته صفحة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على «فيسبوك»، أنها التقت طرفي اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) اليوم في بنغازي، ويوم أمس في طرابلس. وتابعت: «هنأتهم على النجاحات التي حققتها اللجنة في اعتماد خطة العمل لإخراج القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة وإعادة فتح الطريق الساحلي وتبادل المعتقلين».

- وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة تصل ليبيا اليوم
- وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة بحثت 3 ملفات في طرابلس

ومنذ وصلت ليبيا الإثنين الماضي، أجرت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو، لقاءات مع مختلف الأطراف السياسية والعسكرية، قبل مشاركتها غدًا الخميس في المؤتمر الدولي لدعم استقرار ليبيا.

وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة التقت طرفي اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) (بعثة الأمم المتحدة)
وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة التقت طرفي اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) (بعثة الأمم المتحدة)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رسميا.. «فيفا» يعلن موعد قرعة كأس العالم 2022
رياضة عالمية
رسميا.. «نيوكاسل» يطلب من جماهيره عدم ارتداء «الزي العربي»
رياضة عالمية
برشلونة ومانشستر يونايتد في يوم الفصل بدوري أبطال أوروبا
رياضة عالمية
الإدارة السعودية تفصل بروس عن تدريب نيوكاسل الإنجليزي بالتراضي بعد منحه الاحتفال...
رياضة عالمية
الملكة إليزابيث ترفض جائزة لكبار السن لأنها غير «مطابقة للمعايير»
منوعات
دراسة: السل قد ينتقل بالتنفس
طب وصحة
كوبيش يعلن بدء عمل مراقبي وقف إطلاق النار في طرابلس 10 أكتوبر
ليبيا
صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في 9 مباريات متتالية
رياضة عالمية
بالصور.. أهالي درنة يحتفلون بالمولد النبوي الشريف
ليبيا
بالصور.. محمد صلاح يقود ليفربول لإسقاط أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا
رياضة عالمية
قوات القيادة العامة تكشف مشاركة طائرات «ميغ 29» روسية الصنع ضمن مناورة عسكرية ...
ليبيا
نيويورك تقرر إزالة تمثال لتوماس جيفرسون من مقره لماضيه الاستعبادي
دولى
«البيتكوين» تقترب من أعلى مستوياتها على الإطلاق
اقتصاد
الرباط الصليبي يضرب الاتحاد والأهلي طرابلس بعد جولة الذهاب في أفريقيا
رياضة محلية
فلوسنا - هل تجهل الحكومة مشاكلنا لتؤسّس مركز خدمة المواطن
فيديو
كاركاتير حليم - منحة الزواج و«الأربعين ألفا»!
كاريكاتير
إردوغان يتعهد إقامة «شراكة رابحة» مع الأفارقة
دولى
عاشور في تصريح إلى «بوابة الوسط»: كليمنتي خطأ كبير ولا بد من التصحيح برحيله ...
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل سيارتك تحرق زيت المحرك؟