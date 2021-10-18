وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة تصل ليبيا اليوم

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 18 أكتوبر 2021, 11:36 صباحا
وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو، (أرشيفية: البعثة الأممية)

أعلنت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو أنها ستبدأ زيارة إلى ليبيا اليوم الإثنين، حيث ستحضر المؤتمر الدولي لدعم استقرار ليبيا المقرر يوم الخميس المقبل.

وقالت ديكارلو: «يسعدني أن أبدأ زيارتي إلى ليبيا اليوم في هذا الوقت الحساس لمستقبل البلاد»، حسب تصريح نقلته صفحة بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأضافت: «سأناقش مع السلطات الليبية ومجموعة واسعة من الأطراف الفاعلة دعمنا للعملية السياسية، كما أتطلع للمشاركة في المؤتمر الدولي لدعم استقرار ليبيا، في 21 أكتوبر».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

سكان الموصل يحيون المولد النبوي للمرة الأولى في مسجد النوري منذ تدميره قبل سنوات
دولى
بالفيديو: ثنائي توتنهام ينقذان مشجع نيوكاسل من الموت في المدرجات
رياضة عالمية
اللجنة السورية المشتركة للدستور توافق على بدء عملية صياغة دستور جديد
دولى
القائم يفرض التعادل السلبي بين الاتحاد والترجي التونسي في دوري الأبطال
رياضة محلية
«الأورومتوسطي» يطالب بتجميد «صفقة الزوارق» الأوروبية مع ليبيا
ليبيا
تفاصيل جديدة.. قاتل النائب البريطاني خضع لبرنامج لمكافحة «الإرهاب».. و«تبنى ...
دولى
شهادة جزائري ناج من قمع تظاهرة 1961 في باريس: أيام الرعب والبرد القارس في قصر ...
عربى
3 مخاوف أولمبية رافضة لإقامة كأس العالم لكرة القدم كل عامين
رياضة عالمية
ردا على الدبيبة.. «المركزي» في بنغازي يطالب بفتح المقاصة فورا والتحقيق في «الدين...
ليبيا
مقترحات تجزئة الانتخابات تهدد خارطة الطريق وتمنع دمج ذكرى الاستقلال مع الاقتراع
ليبيا
إعلان الفائز بأكبر جائزة في تاريخ اليانصيب الأوروبي
منوعات
«كتف بكتف»..أول صلاة فجر في المسجد الحرام دون تباعد اجتماعي
عربى
بينها ليبيا.. شركة إيطالية تصل دول شمال أفريقيا بالإنترنت السريع بنهاية 2023
ليبيا
بالصور: المنفي يلتقي الناظوري
ليبيا
المضاربات بين النواب والحكومة تتواصل قبل أيام من مؤتمر «استقرار ليبيا»
ليبيا
القيب: بعض الجامعات الخاصة «دكاكين شهادات».. ومهلة 30 يوما لتسوية الأوضاع
ليبيا
حفلات ليلية على شاطئ في السعودية توفر وقتا «ممتعا» لروادها
عربى
بالفيديو.. ماكرون يتحول إلى لاعب كرة قدم ويسجل هدفا
رياضة عالمية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة تحذر من حليب الأطفال الصناعي