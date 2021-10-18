وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة تصل ليبيا اليوم

وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو، (أرشيفية: البعثة الأممية)

أعلنت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو أنها ستبدأ زيارة إلى ليبيا اليوم الإثنين، حيث ستحضر المؤتمر الدولي لدعم استقرار ليبيا المقرر يوم الخميس المقبل.

وقالت ديكارلو: «يسعدني أن أبدأ زيارتي إلى ليبيا اليوم في هذا الوقت الحساس لمستقبل البلاد»، حسب تصريح نقلته صفحة بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأضافت: «سأناقش مع السلطات الليبية ومجموعة واسعة من الأطراف الفاعلة دعمنا للعملية السياسية، كما أتطلع للمشاركة في المؤتمر الدولي لدعم استقرار ليبيا، في 21 أكتوبر».