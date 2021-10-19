وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة بحثت 3 ملفات في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 19 أكتوبر 2021, 01:37 صباحا
جانب من لقاء الدبيبة مع نائبة الأمين العام للأمم المتحدة روزماي دي كارلو، 18 أكتوبر 2021 (الحكومة)

قالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماي دي كارلو، إنها تطرقت خلال لقاءاته في طرابلس إلى 3 ملفات، وفق بيان نشرته صفحة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على «فيسبوك».

وشددت «دي كارلو» على إجراء الانتخابات في الوقت المحدد، والأهمية القصوى لانسحاب القوات الأجنبية والمقاتلين والمرتزقة، كما ناقشت وضع المهاجرين وطالبي اللجوء.

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ووصفت المسؤولة الأممية المحادثات بـ«المثمرة» مع نائبي رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني وعبد الله اللافي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ووزير الداخلية خالد مازن.

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