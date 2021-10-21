وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة: ندعم إجراء الانتخابات الليبية في موعدها ومغادرة القوات الأجنبية

أكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري دي كارلو، اليوم الخميس، استمرار الأمم المتحدة في «دعم إجراء الانتخابات الليبية» في موعدها المقرر في 24 ديسمبر؛ تمهيدًا لتوحيد كل المؤسسات.

وشدَّدت دي كارلو كذلك خلال كلمتها في مؤتمر دعم استقرار ليبيا المنعقد في العاصمة طرابلس، على دعم الأمم المتحدة لجهود اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» وأيضًا المسار العسكري بهدف «ضمان مغادرة القوات الأجنبية وانسحابها» من ليبيا.

ونوهت إلى مساعي الأطراف الليبية التي ساهمت في توحيد المؤسسات بعد «وقت طويل من حالة عدم الاستقرار» في ليبيا، مؤكدة استمرار الأمم المتحدة في دعم هذا «الزخم».

وأشارت إلى الحاجة إلى «المصالحة والتنازلات»، مشددة على أهمية إجراء الانتخابات حتى «نعود إلى الشرعية السياسية» و«تنتهي التدخلات العسكرية»، وحثت «القادة الليبيين ضمان مشاركة المرأة في الانتخابات».

ونبهت المسؤولة الأممية إلى دعم الأمم المتحدة لـ«مغادرة القوات الأجنبية» من ليبيا و«ضمان عدم حصول أي خلل أمني بعد انسحاب هذه القوات».

وعبَّرت عن «قلق» الأمم المتحدة بسبب أوضاع المهاجرين في مراكز الإيواء الليبية، وقالت: «نحن رأينا كيفية جمع المهاجرين، ونحن نحث الحكومة على إطلاق سراحهم وفق برامج العودة الطوعية».

وتشارك في المؤتمر 31 دولة ومنظمة دولية في مقدمتها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي، إضافة إلى دول مصر والجزائر وتونس والمغرب والسودان ومالطا وتشاد والنيجر والسعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين وتركيا، والولايات المتحدة وبريطانيا وهولندا وفرنسا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا واليونان وسويسرا وروسيا والصين والكونغو برازفيل والكونغو الديمقراطية.