الدبيبة يجتمع مع وزيري خارجية تونس والجزائر ومسؤول ألماني

اجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، مع عدد من وزراء الخارجية قبل انطلاق مؤتمر دعم الاستقرار في ليبيا بالعاصمة طرابلس، ومن بينهم وزيرا خارجية تونس والجزائر ووزير الدولة للشؤون الخارجية الألماني.

وحضر لقاء الدبيبة مع وزير الخارجية التونسي عثمان الجراندي، السفير التونسي المعتمد لدى ليبيا، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة ومدير الشؤون الخارجية بمجلس الوزراء.

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كما اجتمع رئيس الحكومة مع وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، قبيل انطلاق أعمال المؤتمر بحضور السفير الجزائري في ليبيا.

وخلال الاجتماع مع وزير الدولة للشؤون الخارجية الألماني نيلز أنين، جرى التأكيد على أن «مؤتمر ليبيا للاستقرار الذي الذي أُعلن عنه خلال مؤتمر برلين الثاني هو استكمال للجهود الدولية المبذولة بشأن الملف الليبي». فيما حضر الاجتماع السفير الألماني ووفد مرافق للوزير نيلز.