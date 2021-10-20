مؤتمر «استقرار ليبيا»: وزير الدولة بالخارجية الألمانية يصل إلى طرابلس

وزير الدولة بالخارجية الألمانية يصل إلى طرابلس للمشاركة في مؤتمر دعم استقرار ليبيا (حكومة الوحدة الوطنية)

وصل وزير الدولة في وزارة الخارجية الألمانية نيلز أنين، مساء اليوم الأربعاء إلى مطار معيتيقة الدولي، للمشاركة في المؤتمر الوزاري الدولي حول مبادرة استقرار ليبيا، الذي سيعقد غدًا الخميس في العاصمة طرابلس.

وكان في استقبال الوزير الألماني، وكيل الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، مراد احميمة، وعدد من المسؤولين بالوزارة، وفق منشور للوزارة على «فيسبوك». كما كان في استقبال الوزير لدى وصوله المطار سفير برلين في طرابلس ميخائيل أونماخت.

- وزير الدولة بالخارجية الألمانية يبحث مع لعمامرة الاستقرار في ليبيا

- وزير الدولة بالخارجية الألمانية يشارك في مؤتمر استقرار ليبيا

- طرابلس تحتضن غدا أعمال مؤتمر «دعم استقرار ليبيا»



وتبدأ في العاصمة الليبية طرابلس، غدًا الخميس، أعمال مؤتمر «دعم استقرار ليبيا»، الذي دعت إليه حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، صاحبة المبادرة بغية توحيد الجهود الرامية إلى مساعدة ليبيا على عبور المرحلة الحالية وإنجاز الاستحقاقات الضرورية في توقيتاتها المستهدفة.

وزير الدولة بالخارجية الألمانية يصل إلى طرابلس للمشاركة في مؤتمر دعم استقرار ليبيا (حكومة الوحدة الوطنية)