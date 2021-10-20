وزير الدولة بالخارجية الألمانية يبحث مع لعمامرة الاستقرار في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 20 أكتوبر 2021, 07:31 مساء
رمطان لعمامرة استقبل، بالجزائر، وزير الدولة الألماني، نيلز أنين (وكالة الأنباء الجزائرية)

قال وزير الدولة في وزارة الخارجية الألمانية نيلز أنين، إنه أجرى مناقشات مع وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة حول الاستقرار في ليبيا.

ودوَّن المسؤول الألماني، عبر صفحته على «تويتر»، «أجريت مناقشة بناءة للغاية مع وزير الخارجية الجزائري لعمامرة اليوم. لقد تطرقنا إلى القضايا الثنائية والإقليمية على حد سواء، مع التركيز بشكل خاص على السلام والاستقرار في مالي وليبيا».

- وزير الدولة بالخارجية الألمانية يشارك في مؤتمر استقرار ليبيا
- طرابلس تحتضن غدا أعمال مؤتمر «دعم استقرار ليبيا»

وأول أمس الإثنين، استقبل لعمامرة، بالجزائر، وزير الدولة الألماني، نيلز أنين، حيث تناول اللقاء آفاق تعزيز العلاقات الثنائية، وفق وكالة الأنباء الجزائرية.

والسبت الماضي، أعلنت الخارجية الألمانية مشاركة وزير الدولة نيلز أنين في مؤتمر «مبادرة استقرار ليبيا» في العاصمة طرابلس. ويومها بدأ أنين جولة رسمية إلى شمال أفريقيا تشمل الجزائر وتونس علاوة على ليبيا، وقال الوزير الألماني: «نؤيد ذلك صراحة، ونواصل حملتنا بقوة من أجل انسحاب القوى الخارجية وإجراء الانتخابات المقبلة».

وتبدأ في العاصمة الليبية طرابلس، غدًا الخميس، أعمال مؤتمر «دعم استقرار ليبيا»، الذي دعت إليه حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، صاحبة المبادرة بغية توحيد الجهود الرامية إلى مساعدة ليبيا على عبور المرحلة الحالية وإنجاز الاستحقاقات الضرورية في توقيتاتها المستهدفة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رسميا.. «نيوكاسل» يطلب من جماهيره عدم ارتداء «الزي العربي»
رياضة عالمية
برشلونة ومانشستر يونايتد في يوم الفصل بدوري أبطال أوروبا
رياضة عالمية
الإدارة السعودية تفصل بروس عن تدريب نيوكاسل الإنجليزي بالتراضي بعد منحه الاحتفال...
رياضة عالمية
الملكة إليزابيث ترفض جائزة لكبار السن لأنها غير «مطابقة للمعايير»
منوعات
دراسة: السل قد ينتقل بالتنفس
طب وصحة
صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في 9 مباريات متتالية
رياضة عالمية
بالصور.. أهالي درنة يحتفلون بالمولد النبوي الشريف
ليبيا
بالصور.. محمد صلاح يقود ليفربول لإسقاط أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا
رياضة عالمية
قوات القيادة العامة تكشف مشاركة طائرات «ميغ 29» روسية الصنع ضمن مناورة عسكرية ...
ليبيا
نيويورك تقرر إزالة تمثال لتوماس جيفرسون من مقره لماضيه الاستعبادي
دولى
«البيتكوين» تقترب من أعلى مستوياتها على الإطلاق
اقتصاد
الرباط الصليبي يضرب الاتحاد والأهلي طرابلس بعد جولة الذهاب في أفريقيا
رياضة محلية
فلوسنا - هل تجهل الحكومة مشاكلنا لتؤسّس مركز خدمة المواطن
فيديو
كاركاتير حليم - منحة الزواج و«الأربعين ألفا»!
كاريكاتير
إردوغان يتعهد إقامة «شراكة رابحة» مع الأفارقة
دولى
عاشور في تصريح إلى «بوابة الوسط»: كليمنتي خطأ كبير ولا بد من التصحيح برحيله ...
رياضة محلية
فيديو: جراحة الأورام سلاح فعال لمحاربة سرطان الثدي
طب وصحة
مصر: زلزال بقوة 6.2 درجة يهز القاهرة والإسكندرية
عربى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل سيارتك تحرق زيت المحرك؟