وزير الدولة بالخارجية الألمانية يبحث مع لعمامرة الاستقرار في ليبيا

رمطان لعمامرة استقبل، بالجزائر، وزير الدولة الألماني، نيلز أنين (وكالة الأنباء الجزائرية)

قال وزير الدولة في وزارة الخارجية الألمانية نيلز أنين، إنه أجرى مناقشات مع وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة حول الاستقرار في ليبيا.



ودوَّن المسؤول الألماني، عبر صفحته على «تويتر»، «أجريت مناقشة بناءة للغاية مع وزير الخارجية الجزائري لعمامرة اليوم. لقد تطرقنا إلى القضايا الثنائية والإقليمية على حد سواء، مع التركيز بشكل خاص على السلام والاستقرار في مالي وليبيا».

- وزير الدولة بالخارجية الألمانية يشارك في مؤتمر استقرار ليبيا

- طرابلس تحتضن غدا أعمال مؤتمر «دعم استقرار ليبيا»



وأول أمس الإثنين، استقبل لعمامرة، بالجزائر، وزير الدولة الألماني، نيلز أنين، حيث تناول اللقاء آفاق تعزيز العلاقات الثنائية، وفق وكالة الأنباء الجزائرية.



والسبت الماضي، أعلنت الخارجية الألمانية مشاركة وزير الدولة نيلز أنين في مؤتمر «مبادرة استقرار ليبيا» في العاصمة طرابلس. ويومها بدأ أنين جولة رسمية إلى شمال أفريقيا تشمل الجزائر وتونس علاوة على ليبيا، وقال الوزير الألماني: «نؤيد ذلك صراحة، ونواصل حملتنا بقوة من أجل انسحاب القوى الخارجية وإجراء الانتخابات المقبلة».



وتبدأ في العاصمة الليبية طرابلس، غدًا الخميس، أعمال مؤتمر «دعم استقرار ليبيا»، الذي دعت إليه حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، صاحبة المبادرة بغية توحيد الجهود الرامية إلى مساعدة ليبيا على عبور المرحلة الحالية وإنجاز الاستحقاقات الضرورية في توقيتاتها المستهدفة.