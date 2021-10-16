وزير الدولة بالخارجية الألمانية يشارك في مؤتمر استقرار ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 16 أكتوبر 2021, 03:06 مساء
وزير الدولة في وزارة الخارجية الألمانية نيلز أنين. (أرشيفية: الإنترنت)

يشارك وزير الدولة في وزارة الخارجية الألمانية نيلز أنين في مؤتمر «مبادرة استقرار ليبيا» في العاصمة طرابلس المقرر انعقاده نهاية الشهر الجاري، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الألمانية.

وقال البيان الصادر، اليوم السبت، إن مشاركة أنين في المؤتمر بدعوة من وزيرة الخارجية الليبية نجلاء منقوش؛ حيث من المقرر أن يناقش سُبل تنفيذ الانتخابات المقبلة، وإصلاح قطاع الأمن الضروري، وكذلك الانسحاب الضروري لجميع القوات الأجنبية، حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية.

اقرأ ايضا: المنقوش تدعو تشاووش أوغلو للمشاركة في مؤتمر «استقرار ليبيا»

ويبدأ أنين، اليوم، جولة رسمية إلى شمال أفريقيا تشمل الجزائر وتونس علاوة على ليبيا، وقال الوزير الألماني: «نؤيد ذلك صراحة ونواصل حملتنا بقوة من أجل انسحاب القوى الخارجية وإجراء الانتخابات المقبلة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«نتفليكس» تطلق مسابقة لاكتشاف «مخرجي الغد» في أفريقيا
ثقافة وفن
الصين تكسر الصمت وتتحدث عن الأزمة المالية لـ«إيفرغراند» مع وصول ديون المجموعة ...
اقتصاد
حفلات ليلية على شاطئ في السعودية توفر وقتا «ممتعا» لروادها
عربى
بالفيديو.. ماكرون يتحول إلى لاعب كرة قدم ويسجل هدفا
رياضة عالمية
فرانس برس: وفاة النائب البريطاني الذي تعرّض للطعن
دولى
انتهت.. مواجهة الأهلي طرابلس (0 × 2) بيشارا التنزاني في «الكونفدرالية»
رياضة محلية
أغرب من الخيال.. رضيع يقتل أمه رميا بالرصاص
منوعات
حصاد «الاتحاد» في معسكره الخارجي قبل منافسات أبطال أفريقيا
رياضة محلية
تراجع قياسي لليرة التركية عقب عزل إردوغان مسؤولين كبار في البنك المركزي
اقتصاد
في العدد 308: خصومات برلمانية وحكومية تهدد المسار الانتخابي.. وكورونا في ...
ليبيا
مركز أميركي: الانتخابات مجرد أداة ضبط «ناعمة» لأزمة ليبيا.. وهكذا يمكن الوصول ...
ليبيا
بوكيتينو يؤكد شغف نيمار لكرة القدم
رياضة عالمية
«الشؤون الاجتماعية»: صرف منحة الزوجة والأبناء لأشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر
ليبيا
«شرط جزائي بمليار يورو».. برشلونة يتفق مع موهبته الشابة على التجديد
رياضة عالمية
مطالب بإقامة مؤتمر صحفي للحديث عن أسباب خسارة المنتخب الوطني أمام مصر
رياضة محلية
«هديل» أول مسلسل كرتوني من إنتاج الهيئة العامة للخيالة والمسرح
ثقافة وفن
برنامج «فلوسنا» .. مستوى مرتبات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والكليات
فيديو
«اللواء 444 قتال» ينعى ضابطا اغتيل في بني وليد
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كم يبلغ سعر «لاندر روفر ديسكفري» 2023؟