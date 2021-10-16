وزير الدولة بالخارجية الألمانية يشارك في مؤتمر استقرار ليبيا

وزير الدولة في وزارة الخارجية الألمانية نيلز أنين. (أرشيفية: الإنترنت)

يشارك وزير الدولة في وزارة الخارجية الألمانية نيلز أنين في مؤتمر «مبادرة استقرار ليبيا» في العاصمة طرابلس المقرر انعقاده نهاية الشهر الجاري، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الألمانية.

وقال البيان الصادر، اليوم السبت، إن مشاركة أنين في المؤتمر بدعوة من وزيرة الخارجية الليبية نجلاء منقوش؛ حيث من المقرر أن يناقش سُبل تنفيذ الانتخابات المقبلة، وإصلاح قطاع الأمن الضروري، وكذلك الانسحاب الضروري لجميع القوات الأجنبية، حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية.

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ويبدأ أنين، اليوم، جولة رسمية إلى شمال أفريقيا تشمل الجزائر وتونس علاوة على ليبيا، وقال الوزير الألماني: «نؤيد ذلك صراحة ونواصل حملتنا بقوة من أجل انسحاب القوى الخارجية وإجراء الانتخابات المقبلة».