وزير خارجية تونس يصل إلى طرابلس للمشاركة في مؤتمر «دعم استقرار ليبيا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 20 أكتوبر 2021, 10:15 مساء
وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي لشؤون المغتربين امحمد زيدان يسقبل وزير وزير خارجية تونس عثمان الجرندي (صفحة الحكومة على فيسبوك)

وصل وزير خارجية تونس عثمان الجرندي، مساء اليوم الأربعاء إلى مطار معيتيقة الدولي، للمشاركة في المؤتمر الوزاري الدولي حول مبادرة استقرار ليبيا، الذي سيعقد غدًا الخميس في العاصمة طرابلس.

وكان في استقبال وزير الخارجية التونسي، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي لشؤون المغتربين امحمد زيدان، وفق منشور لحكومة الوحدة الوطنية على «فيسبوك».

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وتبدأ في العاصمة الليبية طرابلس، غدًا الخميس، أعمال مؤتمر «دعم استقرار ليبيا»، الذي دعت إليه حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، صاحبة المبادرة؛ بغية توحيد الجهود الرامية إلى مساعدة ليبيا على عبور المرحلة الحالية وإنجاز الاستحقاقات الضرورية في توقيتاتها المستهدفة.

وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي لشؤون المغتربين امحمد زيدان يسقبل وزير وزير خارجية تونس عثمان الجرندي (صفحة الحكومة على فيسبوك)
وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي لشؤون المغتربين امحمد زيدان يسقبل وزير وزير خارجية تونس عثمان الجرندي (صفحة الحكومة على فيسبوك)
وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي لشؤون المغتربين امحمد زيدان يسقبل وزير وزير خارجية تونس عثمان الجرندي (صفحة الحكومة على فيسبوك)
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