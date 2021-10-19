وصول وزير خارجية الكونغو برازافيل إلى طرابلس للمشاركة في مؤتمر دعم استقرار ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 19 أكتوبر 2021, 04:49 مساء
وزير الخارجية الكونغولي، جان كلود جاكوسو، (أرشيفية : الإنترنت)

وصل وزير خارجية الكونغو برازافيل، جون كلود جاكوسو، صباح اليوم الثلاثاء، إلى مدينة طرابلس وذلك للمشاركة في المؤتمر الوزاري الدولي المعني بـ«مبادرة استقرار ليبيا»، والذي ستحتضنه العاصمة بعد غدٍ الخميس، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وكان في استقبال وزير خارجية الكونغو برازافيل لدى وصوله مطار معيتيقة الدولي وكيل وزارة الخارجية للتعاون الدولي والمنظمات، عمر كتي، وعدد من المسؤولين بوزارة الخارجية.

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وقالت وزارة الخارجية إن الوفود الدولية المشاركة في أعمال المؤتمر الوزاري بدأت بالوصول إلى طرابلس بدءًا من يوم أمس الإثنين.

ووصلت أمس إلى طرابلس وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روز ماري ديكارلو، رفقة المبعوث الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش.

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