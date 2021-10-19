وزارة الصحة: 82 إصابة بالألعاب النارية خلال احتفالات المولد النبوي

احتفال أهالي أجدابيا بذكرى المولد النبوي الشريف, 19 أكتوبر 2021. (بوابة الوسط)

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 82 إصابة، نتيجة الاستخدام الخاطئ والمفرط للألعاب النارية احتفالًا بالمولد النبوي الشريف.

وتوزعت الإصابات، وفق بيان نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك»، بواقع 15 حالة بمستشفى جراحة الحروق والتجميل بطرابلس، و37 حالة في مركز مصراتة الطبي، و15 حالة بمركز سبها الطبي، و15 حالة في مستشفى العيون بطرابلس.

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وشهدت عدة مدن ليبية احتفالات، اليوم الثلاثاء، بذكرى المولد النبوي الشريف في الشوارع الرئيسية والفرعية، التي شهدت ازدحامًا كبيرًا من قبل الرجال والأطفال، معبرين عن فرحتهم بهذه المناسبة.

وفي وقت سابق، قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبد الحميد الدبيبة، أن تكون العطلة الرسمية لذكرى المولد النبوي للعام 2021 اليوم، وذلك في جميع المؤسسات والمرافق العامة.