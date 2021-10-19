4 إصابات بـ«كورونا» في القبة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 19 أكتوبر 2021, 08:28 صباحا
حملة تطعيم ضد كورونا، (أرشيفية: الإنترنت)

إدارة الخدمات الصحية القبة تعلن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في البلدية.

أعلنت إدارة الخدمات الصحية القبة تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد» في البلدية، أمس الإثنين.

وأظهرت التحاليل سلبية ثلاث عينات، إضافة إلى الاشتباه في خمس حالات، وشفاء مصابين اثنين، حسب بيان الإدارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وقال مكتب الرصد القبة، إنه استقبل خلال العشرة أيام الأولى من شهر أكتوبر 232 مترددًا، بينهم 73 حالة موجبة.

وشهدت القبة ارتفاعًا ملحوظًا في حالات الإصابة منذ مطلع شهر سبتمبر الماضي، ما دعا الإدارة إلى مناشدة الأهالي الحد من المناسبات الاجتماعية، وغلق المقاهي، والاكتفاء بفتح سوقين فقط بالمدينة.

كما حثَّت إدارة الخدمات الصحية، المواطنين على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، خاصة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة.

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