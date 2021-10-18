المشري يتفق مع مجلس «أعيان وحكماء ليبيا» على إجراء الانتخابات في موعدها بشرط (صور)

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 18 أكتوبر 2021, 03:19 مساء
المشري في لقائه مع المجلس الأعلى لـ«أعيان وحكماء ليبيا» ، 18 أكتوبر 2021. (مجلس الدولة)

اجتمع رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، مع رئيس المجلس الأعلى لـ«أعيان وحكماء ليبيا» علي جبودة، اليوم الإثنين، واتفقا على ضرورة أن تجرى انتخابات 24 ديسمبر المقبل في موعدها بشرط «أن تكون على أساس دستوري سليم».

وتناول الاجتماع الذي حضره عدد من أعضاء المجلس، في العاصمة طرابلس «مستجدات أعمال المجلس الأعلى لأعيان وحكماء ليبيا، وآخرها اجتماع الجمعية العمومية للمجلس وسبل دعم أعماله»، وفق بيان صادر عن مجلس الدولة.

- المشري يبحث مع الصور جهود محاربة الفساد المالي والإداري في القطاع العام

وأشار البيان إلى «تطابق موقف المجلسين حول إجراء الانتخابات بموعدها في 24 من ديسمبر، على أن تكون على أساس دستوري سليم ومتفق عليه».

المشري في لقائه مع المجلس الأعلى لـ«أعيان وحكماء ليبيا» ، 18 أكتوبر 2021. (مجلس الدولة)
المشري في لقائه مع المجلس الأعلى لـ«أعيان وحكماء ليبيا» ، 18 أكتوبر 2021. (مجلس الدولة)
المشري في لقائه مع المجلس الأعلى لـ«أعيان وحكماء ليبيا» ، 18 أكتوبر 2021. (مجلس الدولة)
المشري في لقائه مع المجلس الأعلى لـ«أعيان وحكماء ليبيا» ، 18 أكتوبر 2021. (مجلس الدولة)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«سي إن إن»: وفاة كولن باول إثر مضاعفات إصابته بفيروس كورونا
دولى
هل زرعت روسيا سابقا جاسوسا في وزارة الدفاع الفرنسية؟
دولى
باريس تتحدث عن دور «فاغنر» في أفريقيا الوسطى
دولى
المخرج الأميركي دارين أرنوفسكي: الصدفة غيرت نظرتي للسينما
ثقافة وفن
«سلاح» و«شعارات فارغة».. لماذا أخفق الحشد الشعبي في الانتخابات العراقية؟
عربى
الشرطة الإيطالية تضبط مخبأ لـ«قوارض محببة لدى المافيا»
منوعات
السعودية تنصح المواطنين بعدم السفر إلى لبنان
عربى
القطراني يتحدث عن بداية خلافه مع الدبيبة.. وكواليس الاجتماعات المغلقة (فيديو)
ليبيا
سكان الموصل يحيون المولد النبوي للمرة الأولى في مسجد النوري منذ تدميره قبل سنوات
دولى
بالفيديو: ثنائي توتنهام ينقذان مشجع نيوكاسل من الموت في المدرجات
رياضة عالمية
اللجنة السورية المشتركة للدستور توافق على بدء عملية صياغة دستور جديد
دولى
القائم يفرض التعادل السلبي بين الاتحاد والترجي التونسي في دوري الأبطال
رياضة محلية
«الأورومتوسطي» يطالب بتجميد «صفقة الزوارق» الأوروبية مع ليبيا
ليبيا
تفاصيل جديدة.. قاتل النائب البريطاني خضع لبرنامج لمكافحة «الإرهاب».. و«تبنى ...
دولى
شهادة جزائري ناج من قمع تظاهرة 1961 في باريس: أيام الرعب والبرد القارس في قصر ...
عربى
3 مخاوف أولمبية رافضة لإقامة كأس العالم لكرة القدم كل عامين
رياضة عالمية
ردا على الدبيبة.. «المركزي» في بنغازي يطالب بفتح المقاصة فورا والتحقيق في «الدين...
ليبيا
مقترحات تجزئة الانتخابات تهدد خارطة الطريق وتمنع دمج ذكرى الاستقلال مع الاقتراع
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

لعمر أطول.. قليل من اللحوم كثير من الخضروات والفاكهة