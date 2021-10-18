المشري يتفق مع مجلس «أعيان وحكماء ليبيا» على إجراء الانتخابات في موعدها بشرط (صور)

المشري في لقائه مع المجلس الأعلى لـ«أعيان وحكماء ليبيا» ، 18 أكتوبر 2021. (مجلس الدولة)

اجتمع رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، مع رئيس المجلس الأعلى لـ«أعيان وحكماء ليبيا» علي جبودة، اليوم الإثنين، واتفقا على ضرورة أن تجرى انتخابات 24 ديسمبر المقبل في موعدها بشرط «أن تكون على أساس دستوري سليم».

وتناول الاجتماع الذي حضره عدد من أعضاء المجلس، في العاصمة طرابلس «مستجدات أعمال المجلس الأعلى لأعيان وحكماء ليبيا، وآخرها اجتماع الجمعية العمومية للمجلس وسبل دعم أعماله»، وفق بيان صادر عن مجلس الدولة.

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وأشار البيان إلى «تطابق موقف المجلسين حول إجراء الانتخابات بموعدها في 24 من ديسمبر، على أن تكون على أساس دستوري سليم ومتفق عليه».

المشري في لقائه مع المجلس الأعلى لـ«أعيان وحكماء ليبيا» ، 18 أكتوبر 2021. (مجلس الدولة)

المشري في لقائه مع المجلس الأعلى لـ«أعيان وحكماء ليبيا» ، 18 أكتوبر 2021. (مجلس الدولة)

المشري في لقائه مع المجلس الأعلى لـ«أعيان وحكماء ليبيا» ، 18 أكتوبر 2021. (مجلس الدولة)

المشري في لقائه مع المجلس الأعلى لـ«أعيان وحكماء ليبيا» ، 18 أكتوبر 2021. (مجلس الدولة)