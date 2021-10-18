جلسة تدريبية لتوعية ذوي الإعاقة في بني وليد بحقوقهم الانتخابية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 18 أكتوبر 2021, 01:25 صباحا
جلسة تدريبية لتوعية ذوي الإعاقة في بني وليد بحقوقهم الانتخابية (المفوضية العليا للانتخابات)

نظّمت وحدة دعم الأشخاص ذوي الإعاقة بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الأحد، جلسة توعية بحق المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة، بمركز الأمل للصم وضعاف السمع والقدرات الذهنية سوف الجين.

جاءت الدورة بالتنسيق مع مكتب الإدارة الانتخابية بني وليد، وبالتعاون مع المنظمة الدولية للنظم الانتخابية (IFES Libya)، وفق بيان نشره الموقع الإلكتروني للمفوضية.

- دورة تدريبية لموظفين في سبها استعدادا للانتخابات
- دورة تدريبية لإعداد مراقبين للانتخابات المقبلة في بني وليد

وأوضحت مسؤول وحدة دعم الأشخاص ذوي الإعاقة ماجدة الكاتب أن الجلسة جمعت الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية والبصرية والحركية، وتضمنت تعريفهم بقاموس المصطلحات الانتخابية بلغة الإشارة وبطريقة.

وأضافت أن الجلسة تأتي استكمالاً للبرنامج التدريبي الذي بدأته المفوضية؛ تعزيزًا لفرص مشاركة فئة الأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

جلسة تدريبية لتوعية ذوي الإعاقة في بني وليد بحقوقهم الانتخابية (المفوضية العليا للانتخابات)
جلسة تدريبية لتوعية ذوي الإعاقة في بني وليد بحقوقهم الانتخابية (المفوضية العليا للانتخابات)
جلسة تدريبية لتوعية ذوي الإعاقة في بني وليد بحقوقهم الانتخابية (المفوضية العليا للانتخابات)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

اللجنة السورية المشتركة للدستور توافق على بدء عملية صياغة دستور جديد
دولى
القائم يفرض التعادل السلبي بين الاتحاد والترجي التونسي في دوري الأبطال
رياضة محلية
تفاصيل جديدة.. قاتل النائب البريطاني خضع لبرنامج لمكافحة «الإرهاب».. و«تبنى ...
دولى
شهادة جزائري ناج من قمع تظاهرة 1961 في باريس: أيام الرعب والبرد القارس في قصر ...
عربى
3 مخاوف أولمبية رافضة لإقامة كأس العالم لكرة القدم كل عامين
رياضة عالمية
ردا على الدبيبة.. «المركزي» في بنغازي يطالب بفتح المقاصة فورا والتحقيق في «الدين...
ليبيا
مقترحات تجزئة الانتخابات تهدد خارطة الطريق وتمنع دمج ذكرى الاستقلال مع الاقتراع
ليبيا
إعلان الفائز بأكبر جائزة في تاريخ اليانصيب الأوروبي
منوعات
«كتف بكتف»..أول صلاة فجر في المسجد الحرام دون تباعد اجتماعي
عربى
بينها ليبيا.. شركة إيطالية تصل دول شمال أفريقيا بالإنترنت السريع بنهاية 2023
ليبيا
بالصور: المنفي يلتقي الناظوري
ليبيا
المضاربات بين النواب والحكومة تتواصل قبل أيام من مؤتمر «استقرار ليبيا»
ليبيا
القيب: بعض الجامعات الخاصة «دكاكين شهادات».. ومهلة 30 يوما لتسوية الأوضاع
ليبيا
حفلات ليلية على شاطئ في السعودية توفر وقتا «ممتعا» لروادها
عربى
بالفيديو.. ماكرون يتحول إلى لاعب كرة قدم ويسجل هدفا
رياضة عالمية
أغرب من الخيال.. رضيع يقتل أمه رميا بالرصاص
منوعات
جريدة «الوسط»: خصومات برلمانية وحكومية تهدد المسار الانتخابي
ليبيا
مركز أميركي: الانتخابات مجرد أداة ضبط «ناعمة» لأزمة ليبيا.. وهكذا يمكن الوصول ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة تحذر من حليب الأطفال الصناعي