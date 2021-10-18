جلسة تدريبية لتوعية ذوي الإعاقة في بني وليد بحقوقهم الانتخابية

جلسة تدريبية لتوعية ذوي الإعاقة في بني وليد بحقوقهم الانتخابية (المفوضية العليا للانتخابات)

نظّمت وحدة دعم الأشخاص ذوي الإعاقة بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الأحد، جلسة توعية بحق المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة، بمركز الأمل للصم وضعاف السمع والقدرات الذهنية سوف الجين.

جاءت الدورة بالتنسيق مع مكتب الإدارة الانتخابية بني وليد، وبالتعاون مع المنظمة الدولية للنظم الانتخابية (IFES Libya)، وفق بيان نشره الموقع الإلكتروني للمفوضية.

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وأوضحت مسؤول وحدة دعم الأشخاص ذوي الإعاقة ماجدة الكاتب أن الجلسة جمعت الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية والبصرية والحركية، وتضمنت تعريفهم بقاموس المصطلحات الانتخابية بلغة الإشارة وبطريقة.

وأضافت أن الجلسة تأتي استكمالاً للبرنامج التدريبي الذي بدأته المفوضية؛ تعزيزًا لفرص مشاركة فئة الأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

جلسة تدريبية لتوعية ذوي الإعاقة في بني وليد بحقوقهم الانتخابية (المفوضية العليا للانتخابات)

جلسة تدريبية لتوعية ذوي الإعاقة في بني وليد بحقوقهم الانتخابية (المفوضية العليا للانتخابات)

جلسة تدريبية لتوعية ذوي الإعاقة في بني وليد بحقوقهم الانتخابية (المفوضية العليا للانتخابات)