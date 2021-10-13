دورة تدريبية لموظفين في سبها استعدادا للانتخابات

دورة تدريبية لموظفين في سبها استعدادا للانتخابات (تصوير - رمضان كرنفودة)

اختتم مكتب الإدارة الانتخابية سبها، اليوم الأربعاء، دورة تدريبية لموظفي لجان توزيع بطاقة الناخب.

وقال فرج دحيرج، مدير الإدارة الانتخابية سبها لـ«بوابة الوسط»، إن هذه الدورة استهدفت 185 موظفًا تابعين للدائرة الانتخابية سبها، موزعين على 37 مركزًا انتخابيًّا بمنطقتي سبها والبوانيس التي استمرت لمدة أسبوع.

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وأضاف أن «المتدربين كانوا على كفاءة عالية من حيث الحضور والالتزام»، لافتًا إلى ملاحظة تفاعل ممتاز أثناء التدريب إلى جانب الرغبة الجدية.

يشار إلى أن هذه التدريبات تأتي ضمن الاستدعاءات للمفوضية العليا للانتخابات للاستثمارات الانتخابية المقبلة.

دورة تدريبية لموظفين في سبها استعدادا للانتخابات (تصوير - رمضان كرنفودة)

دورة تدريبية لموظفين في سبها استعدادا للانتخابات (تصوير - رمضان كرنفودة)

دورة تدريبية لموظفين في سبها استعدادا للانتخابات (تصوير - رمضان كرنفودة)

دورة تدريبية لموظفين في سبها استعدادا للانتخابات (تصوير - رمضان كرنفودة)

دورة تدريبية لموظفين في سبها استعدادا للانتخابات (تصوير - رمضان كرنفودة)