مفوضية الانتخابات تعلن تسلم قانون انتخاب مجلس النواب

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 11 أكتوبر 2021, 05:11 مساء
شعار المفوضية العليا للانتخابات، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الإثنين، تسلمها قانون انتخابات مجلس النواب، الذي يتضمن أحكاما تمهيدية لتشكيل مجلس النواب وشروط وإجراءات الترشح والاقتراع.

وقالت المفوضية إن القانون يحمل رقم (2) لسنة 2021م وقد صدر عن مجلس النواب في 4 أكتوبر الجاري ويتضمن 46 مادة.

وفي 12 سبتمبر الجاري، أعلنت المفوضية تسلمها القانون رقم (1) لسنة 2021 الصادر عن مجلس النواب، بشأن انتخاب رئيس الدولة. وقالت المفوضية إن قانون انتخاب رئيس الدولة يتضمن 77 مادة توضح اختصاصات الرئيس وشروط وإجراءات الترشح والاقتراع.

وكان الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، أكد الثلاثاء الماضي أن انتخاب مجلس النواب سيكون بعد ثلاثين يوما من انتخاب رئيس البلاد.

وأوضح أن المجلس حدد موعد انتخاب مجلس النواب القادم بعد 30 يوما من انتخاب رئيس البلاد، وليست متزامنة، لافتا إلى أن الانتخابات التشريعية ستُجرى في يناير، بعد شهر على الاستحقاق الرئاسي، بعدما كان مقررا في السابق تنظيم الاستحقاقين في 24 ديسمبر.

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